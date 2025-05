Drogato e in stato di ebbrezza, automobilista 21enne finisce contro un muro e rompe la tubatura del gas: denunciato

Viareggio (Lucca), 20 maggio 2025 – In stato di ebbrezza e sotto effetto di stupefacenti, un 21enne viareggino ha provocato un grave incidente nella notte.

È successo intorno alle 4 del mattino in via della Stazione Vecchia a Viareggio, dove una Lancia Ypsilon, con a bordo quattro ragazzi, è finita contro il muro di un condominio, provocando la rottura di una tubazione del gas metano. L'urto ha causato seri danni all'edificio e la completa distruzione del veicolo. Solo per un caso fortunato non ci sono stati feriti, ma vista la pericolosità dell'impatto, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri di Viareggio che hanno raccolto le testimonianze dei presenti e sottoposto il conducente - un 21enne residente a Viareggio - ai test tossicologici e alcolemici. Gli esami di laboratorio hanno confermato che il giovane si trovava alla guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, fatto che ha portato al ritiro immediato della patente e alla denuncia alla Procura della Repubblica di Lucca. Per lui è scattata anche una sanzione amministrativa per aver perso il controllo del mezzo a causa della velocità non commisurata.