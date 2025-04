Il semaforo della Due Mari nel mirino: “E’ pericoloso”. Incidente: 4 auto coinvolte

Siena, 7 aprile 2025 – Una situazione pericolosa. E ancora: non ci sono indicazioni. Quel semaforo è stato messo proprio dietro una curva, non c’è visuale. Così continueranno ad accadere incidenti. Una pioggia di lamentele sono cadute – nuovamente – sul tratto della Siena-Grosseto interessato da una frana. Dove dopo il monitoraggio per capire che intervento effettuare scattano le opere di ripristino. Una sezione di carreggiata, come dimostrano le foto che pubblichiamo, molto critica. Da un lato per via delle opere del raddoppio, dall’altro perché è molto trafficata.

Lunedì scorso al chilometro 47+700 si è verificato un brutto incidente nel quale sono rimaste coinvolte quattro macchine. Nessuno si è fatto male, fortunatamente, certo qui non si viaggia a velocità elevatissima visti i limiti. Per i rilievi è intervenuta la polizia stradale, importanti i danni alle vetture. Chi, per motivi di lavoro percorre ogni giorno questa parte della Due Mari, percepisce una situazione di pericolosità elevata. Basta guardare i video che qualche automobilista ha girato per comprendere che si arriva a ridosso del semaforo, trovandolo subito dopo il tratto in cui la strada sale. Ma la cosa più incredibile è che non ci sono cartelli, stando ai video fatti in direzione Siena, che segnalano la presenza di un semaforo. Si trova infatti solo una decina di metri prima. Dovrebbe essere invece debitamente indicato perché chi transita rischia di finire in coda all’improvviso senza essere avvertito della possibilità di un intoppo.

Anas aveva detto a La Nazione che nel fine settimana il senso unico alternato sarebbe stato regolato direttamente da personale del cantiere per agevolare il flusso ma gli automobilisti che ci hanno contattato non hanno avuto riscontri in tal senso. La Siena-Grosseto continua ad essere un tasto dolente della viabilità nella nostra provincia. Dopo decenni di attese.