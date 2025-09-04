Teatro e cinema a scuola contro il disagio giovanile: via al bando

Firenze, 4 settembre 2025 - Il teatro e il cinema per contrastare il disagio giovanile, aumentare l'autostima dei ragazzi e lo sviluppo del pensiero critico. La Fondazione Cr Firenze destina 400 mila euro al bando "Partecipazione Culturale – Adolescenti in scena: il potere educativo del teatro e del cinema a scuola", che ha l'obiettivo di portare il teatro e il cinema nelle scuole secondarie di Firenze e della città metropolitana utilizzando le arti performative come strumento di benessere psicosociale e crescita culturale per gli adolescenti. L'iniziativa "Adolescenti in scena: il potere educativo del teatro e del cinema a scuola" nasce da una premessa forte: la partecipazione culturale non è solo intrattenimento, ma un vero e proprio presidio democratico. Come sottolineato dal Work Plan for Culture 2023-2026 dell'Unione Europea, le attività culturali rappresentano uno strumento privilegiato per rafforzare la coesione sociale e contrastare l'isolamento, soprattutto tra le nuove generazioni. Il bando, che si apre oggi e si chiude il 16 ottobre 2025, metterà a disposizione contributi fino a 30 mila euro per progetti di educazione teatrale e cinematografica rivolti agli studenti delle scuole secondarie di primo (terze classi) e secondo grado. Le iniziative dovranno essere realizzate nei cinque quartieri di Firenze e in alcuni comuni della città metropolitana, con particolare attenzione alle aree periferiche dove il bisogno di strumenti identitari e relazionali è più marcato. "Il teatro e il cinema, condotti da professionisti in collaborazione con i docenti, favoriscono la consapevolezza di sé, la gestione delle emozioni, il lavoro di gruppo e l'inclusione scolastica – spiega Gabriele Gori, Direttore Generale della Fondazione Cr Firenze - Non si tratta solo di spettacolo, ma di percorsi trasformativi che stimolano l'autonomia espressiva e la partecipazione attiva degli studenti. L'iniziativa si basa su evidenze scientifiche consolidate: le più recenti ricerche internazionali confermano una chiara correlazione positiva tra partecipazione culturale e indicatori di impegno civico, coesione sociale e qualità democratica. Il teatro e il cinema si rivelano particolarmente efficaci nei contesti di fragilità e dispersione scolastica, contribuendo al rafforzamento dell'autostima e allo sviluppo del pensiero critico". I progetti selezionati dovranno prevedere laboratori e percorsi educativi scolastici completamente gratuiti, con l'obiettivo di promuovere il protagonismo dei ragazzi attraverso processi di co-creazione. I destinatari del bando sono le organizzazioni culturali no profit con esperienza consolidata nell'educazione culturale per under 18, che operino negli ambiti del teatro professionale o del cinema e audiovisivo. È richiesto il partenariato obbligatorio con le scuole del territorio e il supporto specialistico che la Fondazione garantirà ai progetti vincitori del bando il supporto di Indire - Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa, per misurare l’impatto delle iniziative nell’acquisizione di competenze trasversali, sociali e creative dei ragazzi coinvolti e della Fondazione degli Psicologi della Toscana per approfondimenti relativi alla promozione della salute mentale e del benessere psicologico e relazionale degli studenti. Con la sua prima edizione, nel 2019, il bando “Partecipazione Culturale” è stato ideato da Fondazione CR Firenze al fine di favorire l’accesso alla cultura e contrastare le disuguaglianze, in special modo nelle periferie urbane, offrendo opportunità concrete di crescita e coesione sociale. Negli anni il bando ha sostenuto, con un contributo complessivo pari a 1,8 milioni, 140 associazioni per la realizzazione di altrettanti progetti diffusi tra le periferie fiorentine, quelle di Arezzo e di Grosseto. Le iniziative hanno coinvolto circa 107 mila cittadini, tra adulti, famiglie con bambini e ragazzi, grazie alla realizzazione di oltre 3.500 attività gratuite, di cui 2.200 tra spettacoli urbani, eventi e manifestazioni, e 1.300 laboratori e attività per bambini, ragazzi e studenti. Visto il successo delle iniziative soprattutto tra le nuove generazioni, nel 2024 la Fondazione ha inaugurato un’edizione del bando “Partecipazione Culturale” dedicata specificatamente ai ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado con l’obiettivo, attraverso l’avvicinamento alla pratica del teatro e dell’audiovisivo, di fornire agli adolescenti uno strumento, individuale e collettivo, di benessere psicosociale e crescita culturale. I 9 progetti sostenuti e realizzati da altrettante compagnie specializzate nel settore, hanno coinvolto 1.100 ragazzi in 13 istituti scolastici del territorio.