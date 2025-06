Ambra Angiolini parla ai giovani dal palco di Firenze. “Mai annullare sé stessi”

Firenze, 2 giugno 2025 – Rivendica la libertà di sbagliare e l'andare contro gli stereotipi, perché "non c'è mai un motivo valido per annullare sé stessi e diventare un'altra persona''. Il messaggio di Ambra Angiolini arriva forte e chiaro al pubblico della quarta edizione del Next Generation Fest. Applausi per l’attrice e conduttrice che ha incantato il teatro del Maggio Musicale fiorentino.

Carismatica ed ecclettica, Ambra è stata accolta con grande affetto. Ha parlato ai giovani delle ''sconfitte che non devono mai diventare un macigno'', raccontando il suo problema con la bulimia. E si è raccontata anche anche come mamma. Sottolinea come la poesia e il teatro possano aiutarti a crescere, come ''un tagliando periodico per i nostri organi''.

PRESSPHOTO Firenze, Maggio Fiorentino. Manifestazione Next Generation Fest e Giovani S“ Nella foto Eugenio Giani e Bernard Dika premiano Ambra Angiolini Giuseppe Cabras/New Press Photo

''In un mondo che tenta di farci apparire tutti sani e tutti a posto – riflette – le ferite a vista mi sembrano la cosa più interessante da raccontarvi''. Dei ragazzi registra ''il senso e la voglia di esserci e il loro impegno che è molto più grande di quanto sembra''. ''Come adulti – dice Ambra – dovremmo essere bravi a non spegnere questa luce e questa loro sensazione di poter cambiare il mondo''.