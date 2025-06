Come fare il curriculum e trovare lavoro, i consigli del capo di LinkedIn Italia

Firenze, 2 giugno 2025 – Come compilare il curriculum in modo corretto, quali errori evitare e quali semplici strategie applicare. Un concentrato firmati Marcello Albergoni, il Country manager di Linkedin Italia il social network professionale, che ha parlato del mondo del lavoro ai giovani presenti al Teatro del Maggio di Firenze per il Next generation fest, evento organizzato dalla Regione Toscana e Giovani Sì.

"Linkedin dà una grande opportunità sia per gli iscritti che per le aziende. Agli iscritti dico di esserci con un profilo chiaro che riporti quali sono le proprie competenze e passioni, mentre le aziende, invece di cercare in un'enormità di pezzi di carta, hanno a disposizione questo gigantesco sistema che noi chiamiamo Economy Graph che è la rappresentazione digitale del mondo del lavoro e lì dentro è possibile anche grazie all'intelligenza artificiale far muovere il mondo del lavoro più rapidamente. A seguito di una nostra ricerca - ha concluso - la Toscana e in particolare Firenze è la città numero due per attrattività dei talenti e quindi si riscontrano meno giovani che si allontanano dal proprio paese per andare a cercare lavoro altrove".

“L’intelligenza artificiale non è una minaccia”, la sfida oggi dell’IA è la stessa di quindici anni fa. Riguarda la raccolta e la trasformazione dei dati disseminati in rete. “Non sappiamo ancora cosa ci potremo fare nei prossimi anni – dice Albergoni – ma di sicuro è una grande opportunità. Non guardiamola dunque con una minaccia: ci farà risparmiare tempo in alcune attività lasciandoci spazio in quello che solo gli essere umani possono fare”.

Marcello Albergoni, referente LinkedIn Italia sul palco del Next Generation Fest organizzato dalla Regione Toscana e Giovani Sì (Giuseppe Cabras/New Press Photo)

Per Albergoni l’abilità nell’uso dell’intelligenza artificiale, “che non è roba solo da smanettoni”, è tra le competenze più ricercate dalle aziende che cercano oggi nuovo collaboratori e dipendenti. Firenze, snocciola ancora qualche dato, è tra le città che offrono maggiori possibilità in Italia a chi ha una laurea magistrale: marketing, comunicazione ma anche la ristorazione i settori con le maggiori offerte”.

Un consiglio? “Coltivate relazioni e ‘connessioni’. Ancora oggi il lavoro si trova così. E non sparate curriculum a caso: selezionate e seguite le aziende che più vi piacciono”.