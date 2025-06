Lavorare a Firenze senza viverci: 10 città dove comprare casa e spendere meno

Firenze, 2 giugno 2025 - Tra prezzi degli immobili sempre più alti, affitti insostenibili e un costo della vita decisamente importante, Firenze non è più una città per tutte le tasche. Secondo uno studio di immobiliare.it, il prezzo medio al metro quadro per l’acquisto di una casa nel capoluogo supererà i 4.500 euro al metro quadrato nel 2025, con un aumento superiore ai 200 euro a metro quadrato rispetto al 2024. Questo colloca il capoluogo toscano tra le città più care d’Italia, subito dopo Milano (oltre 5.700 euro al metro quadrato) e Bologna (circa 3.870 euro al metro quadrato). Per non parlare degli affitti residenziali: se nel 2017 si pagava un prezzo medio di circa 14 euro al metro quadro, ora siamo ben sopra i 21.

Ma per chi non ha paura di allontanarsi dai confini della città, le alternative non mancano. Ci sono Comuni piuttosto grandi che offrono servizi di primo livello, una rete di trasporti e infrastrutture che li collegano al capoluogo e, soprattutto, costi degli immobili decisamente inferiori rispetto a quelli di Firenze. Abbiamo selezionato dieci città che sembrano aver trovato un connubio perfetto tra qualità della vita, costi accessibili e la capacità di trasformarsi in luoghi ideali per chi lavora nel capoluogo ma non vuole necessariamente viverci. Ecco quali sono.