Pace e diritti umani. Mozioni da Pitigliano e Santa Fiora

AMIATA E COLLINEDue iniziative, un unico messaggio: riaffermare il valore della pace e dei diritti umani in un momento segnato da violenze e conflitti. A Pitigliano e Santa Fiora, due mozioni approvate o presentate dai rispettivi consigli comunali rappresentano la voce delle piccole comunità collinari della Maremma che non vogliono restare in silenzio di fronte alle tragedie globali.

A Pitigliano, nota come "La Piccola Gerusalemme" per la sua storica convivenza tra culture e religioni, il gruppo consiliare Insieme per Pitigliano ha presentato una mozione di solidarietà al popolo palestinese, in risposta alla crisi umanitaria nella Striscia di Gaza, dove si continua a morire non solo per le bombe, ma anche per fame e sete. Tra le proposte, la richiesta di esporre pubblicamente la bandiera della Palestina e di dichiarare simbolicamente la città "vicina al popolo palestinese". Un gesto semplice ma potente, già spontaneamente avviato da diversi cittadini. "Non si può dimenticare o continuare a far finta di niente – dichiarano i consiglieri firmatari – Pitigliano è conosciuta nel mondo come La Piccola Gerusalemme, una città che ha fatto dell’incontro tra culture e religioni un tratto distintivo della propria identità".

A Santa Fiora, invece, il Consiglio Comunale ha approvato la mozione "Difendiamo i Diritti e il Diritto", promossa dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani. Il testo riafferma l’adesione del Comune ai principi della Costituzione italiana, della Carta delle Nazioni Unite e della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, e chiede all’Italia e all’Europa di intensificare l’impegno per la pace e il rafforzamento dell’Onu. L’assessora alla Cultura Serena Balducci ha sottolineato il legame profondo di Santa Fiora con i valori pacifisti, ricordando come il paese sia la città natale di Padre Ernesto Balducci, figura di riferimento per il pensiero nonviolento.

Nicola Ciuffoletti