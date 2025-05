Il grande potere dell’accoglienza: "Grosseto capitale della solidarietà"

GROSSETO"Credo negli esseri umani che hanno coraggio di essere umani". Dovrebbe essere così semplicemente essere umani, stando all’aiuto reciproco, al valore della dignità. Se la mano fosse sempre tesa, con anche il braccio, e mai senza dubbi o incertezze, forse tutto la catena umanitaria sarebbe indistruttibile. Venerdì pomeriggio nella sede della Pro loco grossetana é stato messo questo argomento al centro dal titolo "Essere umani sempre. Il valore della dignità", tutto strettamente riferito all’immigrazione, anche. Non tutti sanno che il primo principio della Cri é l’Umanità, quindi già questo dice tanto sull’argomento. "Le persone che arrivano al porto sono in mare da giorni - dice Andrea Marchi, delegato tecnico regionale operazioni emergenza e soccorso della Cri Toscana - li accogliamo con i più grandi sorrisi, dandogli il più grande il benvenuto : queste persone con noi incontrano la salvezza. Nei porti sicuri della Toscana (Livorno e Marina di Carrara) dal 22 dicembre 2022 (primo sbarco di una ONG a Livorno) a oggi sono arrivate oltre 3800 persone migranti in 35 distinti sbarchi. Cri Toscana ha garantito l’assistenza a bordo nave fornendo a ciascun sopravvissuto abiti nuovi e un kit igiene, il supporto psicologico alle persone più fragili la possibilità di collegarsi a internet e poter chiamare a casa o lasciare un messaggio alla Croce Rossa Italiana che poi lo recapiterà tramite la rete internazionale di croce rossa alla famiglia. Il Comitato Cri di Grosseto è impegnato da oltre dieci anni nell’assistenza alle persone migranti, supportando la Prefettura di Grosseto nell’accompagnamento verso i Cas e Sai oppure nel supporto al Comitato Regionale CRI Toscana per l’assistenza durante gli sbarchi in Toscana. La CRI di Grosseto ha diversi operatori specializzati nell’assistenza alle persone migranti e nel ricongiungimento familiare". "E’ una giornata importante perché si parla di diritti umani che sono riconosciuti dalla Dichiarazione dei Diritti universale umani del 1948 - afferma il presidente della Provincia Francesco Limatola - che attualmente purtroppo sono calpestati in molti parti del mondo. Penso alle guerre dove vengono trucidiate migliaia persone" . "Il valore della dignità è fondamentale ma non é scontato, - dice l’assessore alla cultura Luca Agresti-. La dignità parte dal rispetto dove si costruiscono i percorsi. Grosseto é una città che da valore alla dignità, una città molto accogliente. Dico sempreché non siamo la capitale della cultura italiana ma lo siamo della solidarietà". Maria Vittoria Gaviano