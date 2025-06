Ammirando la via degli Etruschi tra borghi, sentieri e piazze

ROCCASTRADA

Sarà un fine settimana ricco di appuntamenti quello che attende turisti e residenti del territorio di Roccastrada. Fino a domenica, tra borghi, sentieri e piazze, si alterneranno eventi culturali, escursioni naturalistiche e iniziative gastronomiche organizzate dalle associazioni locali con il patrocinio del Comune. Protagonista di oggi sarà la Via delle Città Etrusche, con un’escursione gratuita lungo il tratto che collega Montemassi a Ribolla. Un’occasione per immergersi nel paesaggio della campagna grossetana, ricco di biodiversità, memorie storiche e panorami suggestivi. La camminata, pensata per tutti e accompagnata da una guida ambientale escursionistica, partirà alle ore 9 da Piazza della Paga a Ribolla e si svilupperà lungo un percorso accessibile immerso nel verde. Al termine, i partecipanti potranno pranzare alla vicina Sagra del Peperoncino con un menù a prezzo convenzionato. L’iniziativa è parte del calendario di promozione dell’itinerario culturale Via delle Città Etrusche, sostenuto da un’ampia rete di associazioni: Ribolla Appiedi, Carbonari Ribollini, Avrai, L’Altro Sentiero, con il supporto dell’Ufficio Turistico di Roccastrada. Sempre a Ribolla, si apre la nona edizione della Sagra del Peperoncino, che animerà il paese per due fine settimana: fino a domani e dal 4 al 6 luglio, con stand gastronomico e cocktail bar attivi ogni sera dalle ore 19. Un evento all’insegna del gusto e della solidarietà: l’intero ricavato sarà infatti destinato al sostentamento di animali bisognosi. Ogni sera, inoltre, sono in programma spettacoli e concerti a ingresso gratuito, per un’atmosfera di festa aperta a tutti. Nel borgo di Roccatederighi, infine, prosegue la rassegna culturale RoccArte, dedicata alla memoria di Dante Razzino.