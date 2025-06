Ambitour fa tappa a Lucca “Città senza stagione“

Si è svolta ieri la tappa lucchese dell’Ambitour 2025, l’iniziativa promossa da Anci Toscana e Toscana Promozione Turistica che sta attraversando gli Ambiti turistici della regione con l’obiettivo di rafforzare le reti tra amministrazioni, operatori del settore e territori. L’appuntamento, intitolato “Lucca esperienziale. Emozioni da vivere tutto l’anno”, ha coinvolto numerosi rappresentanti istituzionali e professionisti del turismo in una giornata all’insegna della scoperta del territorio, della condivisione di buone pratiche e del dialogo tra realtà locali.

Dopo l’accoglienza nel cuore del centro storico, la delegazione ha preso parte a un percorso ricco e articolato che ha toccato alcuni dei luoghi simbolo della città e dei Comuni della Piana, tra cui Capannori, Altopascio e Porcari. I partecipanti hanno potuto vivere esperienze immersive tra ville storiche, percorsi naturalistici, eccellenze enogastronomiche e racconti di comunità, cogliendo appieno l’identità plurale e autentica dell’Ambito turistico lucchese. Tra le tappe più apprezzate il percorso espositivo Ri-Conoscere le Mura, la Manifattura Tabacchi e Villa Reale. Ampio spazio è stato dedicato anche alla sostenibilità e all’innovazione, temi centrali per il futuro del turismo toscano.

“Siamo soddisfatti dell’ottima riuscita di questa giornata – ha dichiarato l’assessore al turismo Remo Santini –. L’Ambitour rappresenta un’occasione preziosa per rafforzare la collaborazione tra territori e promuovere una visione integrata del turismo, capace di mettere al centro le persone, le comunità e le peculiarità locali. Abbiamo voluto raccontare il nostro territorio con autenticità, mostrando come Lucca e la sua Piana siano destinazioni da vivere tutto l’anno, per la bellezza e qualità dell’accoglienza“.