The Times sposa Lucca, tour dell’inviato speciale: “La vostra è la città più bella della Toscana”

Lucca, 21 giugno 2025 – Una nuova importante ribalta per la nostra città. Lucca infatti è stata al centro di un reportage curato da Michael MacEacheran, noto travel writer e firma autorevole del quotidiano britannico The Time s, che ha dedicato un’intera giornata a scoprirne luoghi, storie, atmosfere e suggestioni.

Il viaggio di MacEacheran è avvenuto nell’ambito di un press tour organizzato da Toscana Promozione Turistica in collaborazione con il Comune di Lucca e l’Ufficio Turismo, che ha accompagnato il giornalista lungo un itinerario costruito per mostrare l’anima autentica della città. Il colpo di fulmine con Lucca è stato immediato. Tanto che, a fine visita, MacEacheran ha scritto sul proprio profilo Instagram un commento emblematico: “the most beautiful Tuscan city”. Parole che confermano quanto le bellezze, le peculiarità e l’atmosfera di Lucca abbiano saputo conquistarlo profondamente, lasciandolo visibilmente ammaliato.

Il percorso ha toccato i principali punti di interesse: le Mura rinascimentali, percorse in bicicletta lungo i viali alberati, con sosta all’Infopoint al Castello di Porta San Donato Nuova e visita al baluardo Santa Croce per la mostra Ri-conoscere le Mura; la Torre Guinigi con il suo panorama spettacolare; il Puccini Museum; il restaurato Palazzo Pfanner con il suo magnifico giardino barocco; e alcune botteghe storiche del centro, testimoni dell’artigianato e della tradizione gastronomica lucchese ancora viva e tangibile. Immancabile anche l’esperienza enogastronomica: pranzo alla trattoria Da Giulio con i classici tordelli e la torta d’erbi, una birra in Piazza Anfiteatro e una raffinata cena al ristorante Celide, per scoprire il connubio tra terra e mare che caratterizza l’offerta culinaria del territorio.

“Essere citati e lodati su un quotidiano così autorevole da un giornalista del calibro di Michael MacEacheran è per noi motivo di grande onore e soddisfazione – ha dichiarato l’assessore al turismo Remo Santini –. Il fatto che abbia definito Lucca la città più bella della Toscana ci riempie di orgoglio e testimonia non solo il fascino della nostra città, ma anche l’efficacia del lavoro portato avanti insieme all’Ufficio Turismo e agli operatori locali. La promozione attraverso la stampa internazionale di qualità rappresenta un tassello fondamentale per valorizzare Lucca sui mercati esteri”.

L’articolo sarà pubblicato prossimamente sul The Times, una vetrina eccezionale per la città, considerando la tiratura del giornale (quasi 500.000 copie cartacee e oltre 11 milioni di lettori online) e la sua capillare diffusione nei Paesi anglofoni, dal Regno Unito all’Australia. Il Comune di Lucca ringrazia per la collaborazione Confcommercio Lucca, Palazzo Tucci, i ristoranti Da Giulio e Celide, l’enoteca Vanni e Poli Bici. Inoltre, nel prossimo autunno, Lucca sarà al centro di un servizio sul magazine Style Piccoli del Corriere della Sera, dedicato al turismo familiare: un nuovo sguardo sulla città pensato per raccontarla a misura di bambini, attraverso un itinerario che abbraccia le Mura Urbane, l’Orto Botanico e altre meraviglie accessibili e coinvolgenti per tutta la famiglia.

L.S.