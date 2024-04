Film di Peter Greenaway, avanti con le riprese in centro storico. Ecco i luoghi del set

Lucca, 23 aprile 2024 – Continuano le riprese del film diretto dal regista britannico Peter Greenaway, che ha scelto proprio la città di Lucca per ispirare il suo ultimo capolavoro cinematografico. Il cast è di quelli importanti e vede la presenza di ben due premi Oscar del calibro di Dustin Hoffman, arrivato in città il 15 marzo e messosi subito all’opera effettuando un sopralluogo delle riprese, ed Helen Hunt, Oscar per la miglior attrice nel film Qualcosa è cambiato. Tutto

Costante il supporto tecnico e logistico del Comune durante le varie fasi di preparazione e quelle operative delle riprese sul set, che oggi (martedì 23 aprile) si svilupperanno a Palazzo Cenami dopo quelle in via Guinigi di ieri. L’amministrazione comunale ha comunicato il piano delle riprese con le relative modifiche al traffico ed alla viabilità, al fine di ridurre al minimo i disagi e consentire il regolare svolgimento di uno dei più grandi progetti cinematografici che abbiano mai interessato la città. Prosegue la sosta gratuita per i residenti negli stalli blu (a parcometro), nonché l'uscita da altri varchi e la deviazione del TPL.

Martedì 23 aprile

Riprese dalle ore 14 alle ore 24:

Palazzo Cenami (interni), via Roma 20

Mercoledì 24 aprile

Riprese dalle ore 14 alle ore 24:

SET 1 Piazza San Michele

SET 2 Studio via Filzi

Venerdì 26 aprile

Riprese dalle ore 11 alle ore 21:

Sabato 27 aprile

Riprese dalle ore 14 alle ore 21:

SET Daris Libri, via del Gallo 9