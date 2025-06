La sanità secondo “Usi“. Centri multispecialistici e una gamma completa di prestazioni sanitarie

Si è ormai radicato da tempo anche in Lucchesia il Gruppo Usi – Unione sanitaria internazionale; leader nel settore della sanità privata e convenzionata. La salute è il primo punto della mission del Gruppo, presente sia nel Lazio che in Toscana con 30 centri multispecialistici, e che offre una gamma completa di prestazioni sanitarie, dalle visite specialistiche alla diagnostica per immagini fino alle analisi cliniche.

L’azienda è specializzata nell’offerta di servizi di qualità per la salute e il benessere, ha investito con forza nella crescita sul territorio toscano, consolidando la propria presenza attraverso l’acquisizione di strutture sanitarie già attive sul territorio.

La sede direzionale si trova a Lucca, nel quartiere Arancio (Traversa II, Via Romana 35), dove sono attivi un punto prelievi e un centro diagnostico dotato delle più moderne tecnologie: Risonanza Magnetica, Tac, Ecografia, Moc, Mammografia e Radiologia tradizionale. Un secondo presidio di eccellenza si trova inoltre nel quartiere S. Anna, in via Einaudi 150, con un laboratorio di analisi all’avanguardia per competenze e dotazioni strumentali. A conferma del radicamento sul territorio, Usi è presente anche nei comuni di Altopascio in Via Cavour 25, a Porcari in Via Romana Est 76, a Lunata lungo la via Pesciatina 236; altre sedi si trovano a Lammari in Via delle Ville 128 e a Viareggio in via Rosmini 27, con ulteriori punti prelievo, offrendo così un servizio capillare e accessibile a tutta la cittadinanza.

Si legge in una nota del Gruppo: "Usi lavora ogni giorno per offrire al territorio toscano una gamma completa e integrata di servizi diagnostici e medici, caratterizzati dalla competenza del personale, dalla precisione, dalla tempestività e dall’utilizzo di infrastrutture di elevato valore tecnologico, per garantire al paziente un’assistenza completa e quindi consentire un programma di prevenzione su misura; questo è possibile – prosegue la nota – anche grazie alla presenza di circa 80 professionisti del settore sanitario tra dipendenti, collaboratori e personale medico specializzato.

L’attività del Gruppo Usi è facilmente misurabile attraverso numeri che parlano chiaro: decine di migliaia di pazienti ogni anno in Toscana scelgono Usi per esami diagnostici, visite specialistiche e come centro prelievi". Conclude la nota: "Una fiducia costruita nel tempo, attraverso la presenza capillare sul territorio e un dialogo continuo con l’utente perché per noi ogni centro non è solo un luogo di cura, ma un punto d’ascolto; il personale, tra medici, infermieri, tecnici sanitari e amministrativi, è formato per comprendere non solo la malattia, ma la persona nella sua interezza: infatti, il segreto della proprietà, che ha portato l’Azienda ad espandersi, è stato proprio quello di continuare ad informarsi di ogni aspetto della vicenda sanitaria dei pazienti e parlare con ognuno di loro per capire quale fosse il vero problema medico da indagare".

I laboratori hanno macchinari innovativi e permettono indagini mediche particolarmente accurate. La serietà con la quale è stato affrontato il percorso da piccolo laboratorio artigianale ad importante realtà imprenditoriale, è stata ripagata dalla fiducia dei pazienti.