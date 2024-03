Ecco Dustin Hoffman a Lucca: ricognizione in città, via alle riprese del film

Lucca, 15 marzo 2024 – Cappellino in testa e piumino scuro. Dustin Hoffman, come annunciato nei giorni scorsi, è arrivato a Lucca per le riprese del film in cui sarà protagonista e che vede alla regia Peter Greenway.

Un’attesa durata settimana quella dei lucchesi che adesso sono pronti a vedere la loro città come ambientazione di un film di una grande produzione. E che vede come principale attore un mostro sacro di Hollywood. E adesso in città è caccia al selfie e all’autografo. Hoffman è arrivato a Lucca nella giornata di venerdì 15 marzo. Ha subito effettuato una ricognizione dei luoghi delle riprese.

Tra la curiosità generale. Nell’immaginario collettivo resta uno dei miti del grande schermo. Le riprese sono a cura della produzione internazionale Facing East Entertainment e dalla produzione italiana The Family.

Nei giorni delle riprese alcune vie e piazze del centro storico saranno chiuse. La collaborazione con l’amministrazione comunale è strettissima. Non sempre è facile riuscire a far combaciare tutto ma adesso la macchina da presa può mettersi in funzione.