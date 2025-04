Jennifer Lopez in concerto al Lucca Summer Festival 2025

Lucca, 7 aprile 2025 – Jennifer Lopez sarà in concerto al Lucca Summer Festival 2025: si esibirà il 21 luglio nell’area Mura storiche per la sua unica data italiana. Lopez farà tappa a Lucca con il tour ‘Up all night live in 2025’.

Conosciuta come l’”artista totale” – cantante, ballerina e attrice – Lopez è una vincitrice di numerosi premi e artista multi-platino con traguardi da record. Ad oggi ha venduto oltre 80 milioni di dischi, totalizzato oltre 15 miliardi di stream e conta quasi 28 milioni di ascoltatori mensili su Spotify.

È l'unica artista donna ad aver conquistato contemporaneamente la vetta delle classifiche sia musicali che cinematografiche.