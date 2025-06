Un gelato dedicato a Jennifer Lopez in attesa di vederla al Lucca Summer Festival

Lucca, 28 giugno 2025 – Una diva, un festival e… un gelato. In occasione dell’attesissimo concerto di Jennifer Lopez, in programma il 21 luglio al Lucca Summer Festival, la storica gelateria «I Gelati di Piero» – punto di riferimento per golosi e buongustai in città – lancia un nuovo gusto esclusivo dedicato alla star americana: una combinazione audace e sensuale come la stessa J.Lo.

A partire dal prossimo sabato, e per tutto il mese di luglio, sarà disponibile in edizione limitatissima un gusto pensato per celebrare proprio la presenza della popstar a Lucca: base al celebre cioccolato Dubai, arricchita con rum, caffè, stracciatella e una spolverata di crumble croccante al cioccolato.

Un mix travolgente, capace di evocare energia, charme e un pizzico di irriverenza – tratti distintivi della regina del pop latino. Il nuovo gelato arriva dopo il successo di «Grazie Nonna», gusto lanciato la scorsa primavera per celebrare i 70 anni dell’attività, e diventato in poche settimane un piccolo cult cittadino.

«È il nostro modo per dare il benvenuto a Jennifer Lopez e rendere un altro grande omaggio al Lucca Summer Festival» spiegano dalla gelateria di via Roma.

«Abbiamo voluto creare un gusto nuovo, che lasci il segno». Il titolare, Piero, lancia anche un piccolo appello: «Sarebbe bellissimo se il patron del festival riuscisse a far sapere a Jennifer Lopez di questo omaggio. Speriamo che venga ad assaggiarlo… ma anche se non sarà possibile, per noi è già una splendida esperienza e un modo per farle sentire l’accoglienza e la creatività della città.»

Ma le sorprese non finiscono qui. A settembre, in occasione della presentazione del film girato a Lucca e atteso alla Mostra internazionale del Cinema di Venezia, la gelateria renderà omaggio ad Anne, moglie dell’attore Dustin Hoffman, spesso presente in città – e in gelateria - durante le riprese. Per lei – e per tutti gli amanti dei sapori autentici – arriverà un nuovo gusto ai frutti di bosco, semplice e delicato, ispirato ai suoi gusti personali. Un omaggio discreto, ma affettuoso, a un’altra figura femminile legata alla nostra città.

Con queste iniziative, «I Gelati di Piero» si conferma non solo una gelateria d’eccellenza, ma anche un laboratorio culturale capace di raccontare Lucca e i suoi ospiti attraverso un cono o una coppetta. Un viaggio tra gusto, memoria e contemporaneità, servito freddo – ma col cuore. Appuntamento quindi da sabato in via Roma per chi sogna di assaporare un pezzetto di…anima latina.