Lucca e il grande cinema: ieri le ultime riprese del film di Greenaway

Lucca, 24 giugno 2025 – Si sono svolti nella giornata di lunedì 23 giugno, nel cuore del centro storico di Lucca, i pick up shoots del film internazionale diretto da Peter Greenaway, ovvero le riprese finali a seguito del montaggio necessarie nella fase di post-produzione per completare la pellicola, in vista della sua uscita nelle sale. Ad impreziosire il progetto il cast stellare del film, tra cui i premi Oscar Dustin Hoffman ed Helen Hunt, protagonisti insieme a Sofia Boutella, Giacomo Gianniotti, Jonno Davies e Laura Morante. Ottima, anche in questa fase conclusiva, la sinergia tra l’amministrazione comunale e la produzione. A ribadirlo è l’assessore comunale al turismo Remo Santini, che dichiara: «Anche per queste riprese finali il supporto dell’ufficio turismo sportello cinema è stato totale. La nostra città ha accolto con professionalità e spirito collaborativo una produzione di altissimo livello, che rappresenta un’opportunità unica di promozione internazionale per Lucca. Ci auguriamo che il film venga presto presentato al pubblico e siamo certi che rappresenterà una impareggiabile vetrina per il nostro patrimonio storico, artistico e culturale.» Con un investimento produttivo complessivo di 20 milioni di euro e il coinvolgimento di due importanti realtà, l’internazionale Facing East e l’italiana The Family, la pellicola rappresenta il progetto cinematografico più ambizioso mai realizzato a Lucca. Il comportamento esemplare del cast e della troupe, la piena collaborazione con gli uffici comunali e l’entusiastica accoglienza dei cittadini hanno contribuito al successo dell’intero percorso di riprese. Lo stesso Dustin Hoffman, al termine dell’ultimo ciak nei mesi scorsi, ha voluto esprimere personalmente il proprio ringraziamento alla città, alla produzione e a tutti i collaboratori, definendo il film come “uno dei più importanti della sua carriera”. Con la conclusione dei pick up shoots, Lucca saluta definitivamente il set, in attesa dell’uscita del film che porterà la città sugli schermi di tutto il mondo.