Rilettori su Lucca e il cinema. La settima arte a “La Pisaniana“

Il legame tra la città di Lucca e il cinema si sta facendo sempre più forte, creando un intreccio affascinante di cultura, arte e innovazione. La puntata de “La Pisaniana” in onda stasera alle 21.15 su 50Canale esplorerà vari aspetti di questo rapporto, insieme al sindaco Mario Pardini, grande appassionato della settima arte. Il programma tv, prodotto dal Circolo culturale d’Area Vasta Filippo Mazzei e dal suo presidente Massimo Balzi, si svolgerà all’interno del Cinema Centrale da poco rinnovato e inaugurato.

Davanti al maxi schermo che proietterà immagini iconiche di Lucca e del grande cinema, la giornalista Carlotta Romualdi accoglierà gli ospiti per parlare con loro dei momenti più importanti delle settimane del cinema, appena concluse. Del Lucca Film Festival, di Effetto Cinema, degli Incontri del Cinema d’essai, ma anche della sezione cinema di Lucca Comics & Games e dell’indimenticabile esperienza della realizzazione del film di Peter Greenaway, con Dustin Hoffman ed Helen Hunt, girato in città nei mesi scorsi. Un film che ha portato e porterà alla ribalta il nome della città. Il Lucca Film Festival, d’altra parte, rappresenta un’importante manifestazione dedicata al cinema di qualità. Un altro aspetto significativo del rapporto tra Lucca e il cinema è rappresentato dalla sezione cinematografica di Lucca Comics & Games.

Accanto al sindaco Pardini, appariranno in trasmissione Nicola Borrelli presidente del Lucca Film Festival, Nicola Lucchesi amministratore unico di Lucca Crea, Stefano Giuntini portavoce del sindaco Pardini e ideatore, più di dieci anni fa, di “Effetto Cinema”, Beniamino Placido capo di gabinetto del sindaco che ha portato a Lucca, dopo tante edizioni tenutesi a Mantova, gli Incontri di cinema d’essai, Iacopo Gialdini, gestore, con la sua famiglia, delle sale cinematografiche della città, tutte rinnovate negli ultimi anni.

L’assessore al Turismo del Comune di Lucca, Remo Santini, raggiunto durante la trasmissione, racconterà quante grandi produzioni cinematografiche e televisive impegnino lo “sportello cinema e tv“ che il Comune ha dedicato proprio al coordinamento e all’assistenza delle produzioni audiovisive impegnate nelle riprese in città. Il bilancio nei primi dodici mesi è infatti di oltre 30 produzioni giunte a Lucca tra serie tv e reality, programmi di intrattenimento e divulgazione.

Giovanni Cova, presidente Qmi e responsabile Area Movie di Lucca Comics and Games, parlerà dei momenti più importanti dell’edizione appena conclusa, non ultima la presentazione del sequel de “Il Gladiatore II” con l’effetto-sorpresa di Francesco Totti vestito da antico romano.

E poi i momenti più cult di Lucca Film Festival 2024, dai red carpet all’intervista realizzata da 50Canale al grande attore Ethan Hawke, una delle star presenti al Festival. Come sempre la rubrica di Teresa Sichetti dal titolo “Cambio di stagione”, porterà sul territorio in cui si svolge la puntata per parlare di ambiente, salute, natura. Stasera parlerà di animali meteoropatici recandosi a Marlia, nel centro “Animali Giusti”. In conclusione, come di consueto, la ricetta della Pisaniana, stavolta affidata a Vito Mollica e a sua madre Antonina de “L’antica Locanda dell’Angelo”, nel cuore della città dalle Mura alberate.