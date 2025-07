I luoghi di Catarsini. Una camminata lungo le opere d’arte

In occasione della festa dedicata a San Tommaso apostolo, la Fondazione Catarsini e il Comune di Lucca, assessorato al Turismo, organizzano per domenica 6 luglio la percorrenza di un tratto del Cammino I luoghi di Catarsini: ritrovo alle ore 15 presso la Chiesa di San Martino in Freddana con visita guidata al ciclo di affreschi che Alfredo Catarsini dipinse nel 1944. Davanti alla chiesa, come in ogni tappa del Cammino, si trova il totem ideato dalla Fondazione che contiene testi con le descrizioni delle opere e molte altre notizie.

I codici Qr in rilievo, presenti in tutti gli 11 totem del Cammino, contengono le descrizioni adattate riservate in particolare alle persone con disabilità visive, ascoltabili col proprio smartphone. Quindi è previsto il percorso - a piedi o con altri mezzi – fino alla chiesa di San Tommaso apostolo a Castagnori di circa quattro chilometri, da percorrere insieme a una guida. Qui si terrà la visita guidata al ciclo di affreschi dipinti da Alfredo Catarsini nel 1945. Anche qui è a disposizione il totem riservato alle notizie su Castagnori con descrizioni adattate e audioregistrate. A seguire è prevista la Santa Messa. Da ricordare che il Cammino I luoghi di Catarsini è l’unico in Italia interamente accessibile anche alle persone con disabilità visive, grazie anche al contributo che la sezione di Lucca dell’Unione Italiana Ciechi ha dato alla realizzazione delle descrizioni adattate e che l’UICI della Toscana ha dato per le audio registrazioni.

L’iniziativa rientra nel progetto pluriennale "L’arte accessibile per tutti" della Fondazione Alfredo Catarsini 1899, e ha come partners il Touring Club Italiano, l’UICI Toscana, il Museo Tattile Statale Omero e la Stamperia Braille della Regione Toscana e organizza. L’evento è patrocinato da UICI regione Toscana, Federcammini e Comunità parrocchiale val Freddana nord. Il Cammino è segnalato dall’Arcivescovo di Lucca, Paolo Giulietti, per il Giubileo della Speranza.

La partecipazione è libera (tel. 338 199 5851).