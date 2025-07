Saldi estivi al ‘calor bianco‘. Critiche di Lanza sulla data “In anticipo e non rispettata“

La data ufficiale dell’inizio dei saldi estivi – fatti salvi gli scatti in avanti di molte4 attività che fanno leva sul rapporto “fidaty“ e su vetrine occhieggianti allo sconto – è quella di sabato e vale per tutta la Toscana. Appuntamento, questo, come sempre molto atteso sia dai commercianti che dalla clientela. Federico Lanza, presidente di Federmoda Confcommercio province di Lucca e Massa Carrara, coglie l’occasione per esprimere alcune considerazioni sull’argomento.

“Auspichiamo – afferma Lanza – che l’avvio dei saldi possa rappresentare una grande opportunità per tutti, sia dal punto di vista degli imprenditori che dei consumatori. Restano le nostre perplessità sulla scelta della data di inizio dei saldi, a nostro avviso troppo anticipata e non certo da quest’anno. Crediamo abbia poco senso parlare di saldi estivi quando l’estate in realtà sia appena iniziata, ma così è e dobbiamo adattarci alle regole di un mondo globalizzato, dove la concorrenza dei grandi colossi dell’E – Commerce resta spietata oltre che sleale dal punto di vista normativo e fiscale”. La critica del presidente di Federmoda, oltre alla data posizionata troppo presto sul calendario rispetto alla reale stagione, si estende appunto a chi – e non sono pochi – gioca d’anticipo.

“A questo – aggiunge Lanza – si aggiunge il comportamento scorretto di chi pratica prezzi promozionali in periodi in cui le promozioni non sono consentite, andando così a svilire il significato stesso dei saldi“. Di qui l’appello: “Noi invitiamo i clienti, che già lo fanno in maniera attenta, a premiare quei negozi che fanno del saldo un vero e proprio evento dedicato di fine stagione”.

“Non è sicuramente uno dei migliori momenti per il nostro settore – insiste il presidente di Federmoda -, a livello generale. Ci sono zone dove il turismo aiuta un po’, anche se il livello di spesa anche dei turisti si è un po’ abbassato e viene compensato magari dalla quantità, soprattutto nelle città d’arte e con l’avvento della stagione estiva, anche sulla costa e nel suo entroterra”.

“Speriamo insomma – chiude Lanza – che i saldi diano ossigeno al nostro intero comparto”. Intanto stasera prima prova generale della tenuta dello shopping a temperature più clementi. Scatta infatti il primo giovedì di luglio di shopping sotto le stelle a cura del Ccn di Confcommercio, che proseguirà tutti i giovedì del mese. A rendere ancora più interessante l’offerta, quest’anno c’è il cartellone “Giovedì d’autore”, tre appuntamenti culturali firma del Gruppo Terziario Donna Confcommercio Lucca Massa Carrara. Attesi tre ospiti nel cortile di Palazzo Sani, ognuno dei quali presenterà i propri libri: si parte stasera con Marco Picchi e il suo “Leader felice”, una vera guida per imprenditori e professionisti per avere successo e fare business ma senza andare in esaurimento o snaturarsi, trovando insomma il giusto equilibrio tra vita privata e lavoro.

Laura Sartini