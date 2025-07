Lucca, capitale dei viaggi studio ‘Zainetto Verde‘ entra in Wep

Dopo oltre trent’anni di attività e migliaia di viaggi studio organizzati per gli studenti, Zainetto Verde compie un passo decisivo entrando a far parte di Wep (World Education Program), tra i principali gruppi internazionali nel settore dell’educational travel. L’operazione rappresenta un’importante opportunità di crescita, sia per l’azienda lucchese sia per il territorio. Il brand e il team resteranno invariati, mentre sarà potenziata la sede operativa di Lucca, dove sono previste anche nuove assunzioni.

Wep, già presente in Italia con sedi a Torino, Milano, Treviso, Bologna e Roma, potrà così rafforzare la propria presenza nel Centro Italia, con Lucca come nuovo hub strategico. "Zainetto Verde e WEP insieme possono offrire ai giovani italiani un’esperienza di crescita internazionale senza eguali", ha dichiarato il nuovo Ceo Lorenzo Agati.

"L’esperienza di Zainetto Verde nel mondo della scuola si integra perfettamente con la vocazione di Wep ai programmi individuali all’estero. Una sinergia che apre nuove opportunità per studenti, famiglie e istituti". A poche settimane dall’accordo, Zainetto Verde ha avviato un piano di assunzioni, con particolare attenzione a profili tra i 25 e i 35 anni, motivati e con esperienza nel turismo, da inserire nei reparti commerciale e booking scuole. Un’opportunità concreta per chi desidera lavorare in un contesto internazionale in espansione, al fianco di un team che ogni anno accompagna oltre 12mila studenti in esperienze formative all’estero.

"Zainetto Verde è come un terzo figlio", raccontano i fondatori Mara Fabbri e Vincenzo Falco. "Abbiamo scelto Wep per offrirgli nuove prospettive, nel rispetto della nostra storia. L’operatività resterà a Lucca: un valore chiave per noi. Entrare in un grande gruppo internazionale ci permette di investire ancora di più in persone, tecnologia e qualità".

Con l’integrazione di Zainetto Verde, WEP diventa il primo operatore in Italia nel settore dei viaggi studio, con un’offerta completa per scuole e studenti individuali. Una fusione di competenze e risorse che consolida la leadership del gruppo, offrendo un unico interlocutore per famiglie, docenti e istituzioni. I fondatori lucchesi continueranno a lavorare con passione nella nuova fase aziendale, contribuendo a fare di Lucca un punto di riferimento nel panorama dei viaggi studio internazionali, con effetti positivi in termini di occupazione, visibilità e sviluppo per l’intero territorio.

Giulia Prete