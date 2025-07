L’estate al Real Collegio. Musica e oltre in 32 serate

È stata presentata questa mattina alla città la nuova edizione di Real Collegio Estate, la rassegna che dal 9 luglio al 31 agosto farà del chiostro medievale di Santa Caterina un palcoscenico sotto le stelle per 32 serate gratuite, tra concerti, teatro, poesia, magia, spettacoli per bambini, incontri civili e reading.

L’apertura ufficiale è per mercoledì 9 luglio con An evening of contemporary dance: sul palco del chiostro le creazioni originali nate durante Dance Italia 2025. Le coreografie sono firmate da Jack Bannerman, Noblemotion, Aniya Wingate e Yin Yue, e vengono interpretate da un corposo ensemble internazionale di studenti, anche delle realtà partner del Boston Conservatory, Indiana University e Sam Houston State University Texas.

Il 10 luglio la Fondazione Alice Benvenuti Ets presenta Prom di primavera – Sorridi sempre alla vita, con contest di giovani band emergenti sul palco. A completare la serata ci saranno le cover dei Lost & Found e l’esibizione della Gaudats Junk Band, per una festa tra rock, jazz, blues e festa con spirito solidale.

Sabato 12 luglio torna la rassegna Melodie all’ombra del nostro campanile, curata da Emanuela Gennai per l’associazione Don Franco Baroni. La sera successiva, domenica 13, la Cattiva Compagnia per Lucca Teatro Festival – Che cosa sono le nuvole? porta in scena Quelle strane cattive ragazze, uno spettacolo di narrazione e teatro sociale interamente accessibile in Lis. Sette donne e quattro uomini, guidati dalla regia di Tiziana Rinaldi, raccontano con ironia e partecipazione la storia delle donne nello sport, tra emancipazione e pregiudizio.

Lunedì 14 luglio l’associazione 50Più Lucca propone una versione brillante, popolare e dialettale di Romeo e Giulietta “di drentro e di fora le mura”. La regia è di Francesco Tomei. Il cartellone è denso di appuntamenti e si concluderà il 30 agosto per la Notte Bianca organizzata da Confcommercio.

Soddisfazione per questa ricca nuova edizione del Real Collegio Estate è stata espressa dal suo presidente Francesco Franceschini, da Paolo Scacchiotti (direttore artistico), dall’assessore alla cultura del Comune Mia Pisano, dal consigliere della Provincia con delega alla memoria Federico Gilardetti, da Maria Pia Mencacci (vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio).