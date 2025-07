’Luoghi della musica’, si parte. Artisti di fama internazionale protagonisti in 16 spettacoli

Il cartellone de ‘I Luoghi della Musica’ è ormai un punto di riferimento sia residenti e turisti e contiene, come ogni anno, spettacoli dedicati a vari generi musicali. La 31ª edizione del festival provinciale realizzato con il contributo di Fondazione Carispezia, comprenderà 16 spettacoli che si svolgeranno in 12 Comuni (Ameglia, Arcola, Bolano, Brugnato, Castelnuovo Magra, Follo, La Spezia, Riccò del Golfo, Riomaggiore, Santo Stefano Magra, Sesta Godano, Vezzano Ligure), da domenica 6 luglio a domenica 31 agosto. Organizzazione curata dalle associazioni musicali ‘Il Pianoforte’ (capofila), Gruppo Strumentale Hyperion, ‘Amici della Musica’ di Sarzana e Società dei Concerti. Il Festival propone un vasto programma in location suggestive e realizzato con artisti affermati a livello nazionale ed internazionale: la soprano e soubrette Elena D’Angelo, Maurizio Geri Swingtet specialista indiscusso dello swing-manouche, l’Alleluja Band che si esibisce in tutto il mondo dagli anni ‘70 per sostenere le comunità, Victor Villena bandoneonista ufficiale della cantante Ute Lemper, l’Ensemble Calliope con il soprano Chiara Amati, il duo Equinox con Giovanni Lanzini al clarinetto e Fabio Montomoli alla chitarra (nella foto), il celebre flautista Giuseppe Nova insieme al clavicembalista Maurizio Fornero, il soprano Angelica Cirillo, il baritono buffo Matteo Mazzoli, l’accompagnatrice pianistica Saadat Ismayilova collaboratrice anche di Anna Netrebko, l’Accordance Duo con Massimo Santaniello al clarinetto e Gianni Fassetta alla fisarmonica, il gruppo BlascoAnthology Tribute Band. E con artisti del nostro territorio ligure con all’attivo un’intensa attività artistica: l’attore Roberto Alinghieri, il pianista Claudio Cozzani, il Lorenzo Cimino 4et, l’Ensemble Hyperion, l’attore e regista Graziano Cesarotti, il chitarrista Davide L’Abbate, il cantante e chitarrista Michele Codeglia, il cantante e bassista Fabio D’Andrea, il batterista Riccardo Codeglia, il tastierista Antonio Antognetti, il chitarrista Nicola Mioli, il bassista Andrea Cozzani. Novità di questa edizione all’interno del Festival, saranno degli spazi riservati per la valorizzazione di giovani musicisti del territorio: domenica 3 agosto a Brugnato si esibirà il Jazz Ensemble del liceo musicale Cardarelli che, diretto dal maestro Bruno Fiorentini e coadiuvato dalla professoressa Chiara Kihlgren, presenterà un Omaggio a Ennio Morricone, inoltre i concerti del 10 agosto a Bocca di Magra e del 19 agosto a Scogna Superiore (Sesta Godano), saranno preceduti da 10 minuti di esibizione, rispettivamente del giovanissimo pianista lericino Giovanni Biavardi e dal giovane violinista Federico Cappa, studente del Conservatorio Puccini. I concerti sono tutti ad ingresso gratuito, salvo alcuni al Castello San Giorgio alla Spezia (5, 11 e 24 agosto) con prenotazioni [email protected] o a 379 2779796 (anche sms e Whatsapp).

Marco Magi