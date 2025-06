Arezzo, 23 giugno 2025 – La rassegna estiva di spettacoli della Libera Accademia del Teatro volge verso il gran finale. La terza e ultima settimana di saggi degli allievi-attori della storica scuola cittadina è in calendario tra venerdì 27 giugno e giovedì 3 luglio, andando a proporre un ricco cartellone di rappresentazioni che vedranno per protagonisti bambini, ragazzi e adulti impegnati in diversi generi e testi: classici rivisitati e opere originali, commedie e tragedie, teatro tradizionale e teatro in musica. I sette spettacoli finali sono frutto del lavoro di tutto un anno di formazione, prove e crescita artistica insieme ai maestri della Libera Accademia del Teatro, offrendo un’occasione per esibirsi sul palcoscenico e condividere con il pubblico questo percorso creativo e personale.

I primi appuntamenti saranno ospitati dal teatro Pietro Aretino dove, alle 19.00 di venerdì 27 giugno e alle 21.30 di sabato 28 giugno, sarà messa in scena la commedia “Al contrario” del corso degli adulti esperti del gruppo Ostinati di Uberto Kovacevich che racconterà il percorso di un artista sconosciuto tra aspirazioni e ostacoli verso la notorietà. Nelle stesse serate ma a orari invertiti sarà possibile assistere anche a “Il giardino delle delizie” del corso Ostinati di Andrea Biagiotti con storie di donne e di libertà femminile ispirate al Decameron di Boccaccio. La programmazione al teatro di via Bicchieraia proseguirà domenica 29 giugno e lunedì 30 giugno con “Pinocchio Soiret” in cui gli allievi del corso adulti di Francesca Barbagli e Amina Kovacevich offriranno un’interpretazione del celebre classico della narrativa italiana all’insegna del cabaret, e con il giallo “Un assassinio misterioso” che vedrà i ragazzi del corso delle scuole medie di Amina Kovacevich misurarsi in un teatro noir tra suspense, indagini e colpi di scena. Il cartellone della Libera Accademia del Teatro prevederà anche spettacoli di teatro in musica dove la recitazione verrà unita alla danza e al canto, con il supporto di Stefania Pace per le coreografie e di Alessandra Cartocci e Stefano Graverini per la direzione musicale, con la prima tappa prevista in piazza Sotto Le Mura di Subbiano con “La torre più alta” in programma alle 21.00 di domenica 29 giugno a cura del corso adulti di Uberto Kovacevich. Il gran finale tornerà poi al teatro Pietro Aretino con “Il mito di Ercole” che alle 21.30 di martedì 1 luglio e alle 19.00 di mercoledì 2 luglio proporrà una versione musicale della storia di questo grande eroe tra prove titaniche e lotte interiori, in uno spettacolo corale del corso Junior nato dalla regia di Amina Kovacevich con l’assistenza di Tommaso Bocconi dove vengono costantemente intrecciate mitologia e attualità. Il sipario dell’anno della Libera Accademia del Teatro verrà infine chiuso mercoledì 2 luglio alle 21.30 e giovedì 3 luglio alle 16.00 con l’elaborazione del gruppo adulti dal titolo “Giù la maschera” per un collage di azioni mimiche tra ironia e riflessione ispirato ai grandi temi dell’identità, della finzione e della verità.