Peter Greenaway . Chiesa di San Michele sui profili social

Un cielo nero, carico di mistero e di grande fascino, su cui spicca la bianchissima chiesa di San Michele. Peter Greenaway ha fatto sua questa immagine addirittura pubblicandola come “profilo“ nella sua pagina Facebook seguita da oltre 34mila fan del noto regista. Un’ottima anteprima da “fiato sospeso“ per il film girato a Lucca – interpretato da Dustin Hoffman e Helen Hunt – e che è in queste settimane in fase di montaggio delle scene catturate in città. Un film che si prospetta molto intenso, carico di interrogativi sulla vita e sul “dopo“. L’uscita ufficiale è attesa per il 2025 ma intanto godiamoci questa bella “copertina“.