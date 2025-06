La denuncia di Frigo: "Offesa e minacciata. Ma merito rispetto"

LUCCA"Sono stata etichettata come omofoba, sessista e retrograda. Etichette che non solo sono ingiuste e infondate, che ledono la mia dignità e il mio impegno politico di questi anni, ma che sono anche capaci di minare il rispetto reciproco che dovrebbe caratterizzare il dibattito politico": è l’amara riflessione di Annamaria Frigo, consigliere comunale di Bagni di Lucca che nei giorni scorsi è transitata da Fratelli d’Italia alla componente del generale Vannacci che milita nella Lega e che chiede rispetto. "La mia scelta di cambiare gruppo politico in Consiglio comunale – spiega – può essere più o meno condivisa, ma merita rispetto perché motivata da convinzioni politiche e valori che considero fondamentali per il bene della mia comunità, che non vedrà calare il mio impegno sul territorio. Oggi dove la comunicazione digitale prende spesso il sopravvento su quella reale, dove si cerca in ogni modo di asfaltare l’avversario , il pericolo è quello di un consumo passivo e distruttivo di contenuti, spesso banali e urlati, che "isolano" invece di unire.Al contrario, il rispetto dovrebbe portare alla comprensione reciproca. Le accuse di omofobia e sessismo nei miei confronti non solo sono false, ma sono anche una distorsione del mio impegno lavorativo degli ultimi 20 anni, che ha fatto della formazione senza distinzione di sesso, religione, convinzioni politiche, nazionalità, età, orientamento di genere, la sua missione. Chiedo a chiunque si senta offeso dalle mie scelte di riflettere sull’importanza di un dibattito sano e rispettoso, e di ricordare il mio impegno in opposizione degli ultimi tre anni , pronta a discutere le mie posizioni in modo civile e costruttivo. Solo così possiamo lavorare insieme per il bene della nostra comunità. Il rispetto è l’unica via percorribile per costruire una comunità dove nessuno si senta escluso".Fabrizio Vincenti