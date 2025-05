Scontro sul consiglio comunale: "Atteggiamento provocatorio e irrispettoso verso l’istituzione"

"Con una condotta deliberatamente provocatoria, fatta di votazioni caotiche e contraddittorie, toni irriguardosi e offensivi, Fiore ha mancato di rispetto non solo ai colleghi consiglieri e alla giunta, ma all’intero consiglio comunale e alla sua funzione". È con una nota congiunta che i gruppi consiliari PD, Una Città per Vivere, M5S, Castelfiorentino di Tutti e FdI hanno attaccato il consigliere della Lega Angelo Fiore, accusandolo di assumere atteggiamenti provocatori e poco istituzionali. "Il livello di irresponsabilità istituzionale ha reso inevitabile la sospensione dell’ultima seduta e la convocazione urgente di una conferenza dei capigruppo per affrontare l’accaduto con la dovuta serietà – si legge nella nota – non sono mancate frasi spiacevoli volutamente create per generare dissapori all’interno del consiglio stesso, espresse con tono sommesso e non amplificato dal microfono, altre volte in modo volutamente marcato ma sempre eludendo la registrazione pubblica". E la replica della non si è fatta attendere, tramite la capogruppo Susi Giglioli (accusata a sua volta di non prendere le distanze dal consigliere in questione).

"Lega non rilascia dichiarazioni in merito alla vicenda attenendosi alle esplicite registrazioni dove si evince che la "vivacità" della discussione era alimentata da tutti i consiglieri. A un certo punto si sente benissimo anche una bella risata di coro da parte dei gruppi consiliari – ha detto Giglioli, riferendosi all’ultima seduta consiliare – il presidente ha di fatto richiamato tutti i consiglieri all’ordine in una situazione che era divenuta evidentemente sopra le righe istituzionali da parte di tutti. La sospensione per un consulto con la capigruppo rientra nella piena regola di un consiglio comunale dalla quale non sono emersi provvedimenti da prendere nei confronti di nessuno. Pertanto ritengo strumentale questa presa di posizione. Soprattutto da parte di Fratelli d’Italia, che proprio nella stessa seduta ha votato contro alla nostra mozione per altro relativa a argomenti di indirizzo del centrodestra nazionale".