Il consigliere Fiore risponde alle critiche e annuncia querele

Dopo l’ultimo consiglio comunale che ha visto la sospensione della seduta e il successivo documento di critica del comportamento del consigliere leghista Angelo Fiore firmato dai gruppi del Pd, Una città per Vivere, M5S, Castelfiorentino di tutti e Fratelli d’Italia, ecco la risposta del Carroccio. "Prendo atto, con dispiacere ma senza sorpresa, - scrive Fiore - che tutti i gruppi consiliari ritengono necessario screditarmi pubblicamente per guadagnare visibilità sugli organi di stampa. Come accade spesso, i toni durante il Consiglio Comunale si alzano e si può andare oltre le righe, ma al termine delle sedute non serbo rancore verso nessuno. Questa volta si è superato ogni limite. Ciò che più stupisce è che il Presidente del Consiglio non abbia ritenuto opportuno adottare alcun provvedimento disciplinare nei miei confronti, a conferma della mancanza di fondamento delle accuse. In attesa della trascrizione ufficiale del verbale, intendo verificare con precisione le frasi che mi si attribuiscono e per le quali sono stato oggetto di un attacco vile e infondato. Una volta acquisita tale documentazione, procederò per vie legali, denunciando per diffamazione chi ritengo responsabile di questa grave mistificazione".