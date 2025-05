Jennifer Lopez al Lucca Summer, 1400 euro per un selfie con la star. Tutti i prezzi

Lucca, 21 maggio 2025 – Un selfie con JLo? Può costare fino a 1953 euro. Sì, avete letto bene: millenovecentocinquantatré euro per una foto accanto alla popstar. È il prezzo massimo da sborsare per vivere l’esperienza completa del concerto di Jennifer Lopez, in arrivo in Italia il 21 luglio per la sua unica data nazionale, nell’ambito del tour mondiale Up All Night Live.

A ospitarla sarà il Lucca Summer Festival, ma chi sperava in una serata pop a cuor leggero dovrà fare i conti con una realtà ben più esclusiva e costosa.

I biglietti base partono da una cifra ancora abbordabile: 100 euro per un posto in piedi e 290 euro per un posto a sedere. Ma appena si alza il tiro e si entra nel mondo dei pacchetti Vip, le cifre iniziano a salire vertiginosamente.

Il Diamond Vip Package, ad esempio, costa 550 euro. In cambio, offre alcuni comfort: un posto riservato nell’area pit sotto al palco, ingresso dedicato, fast lane, staff personale, e una serie di gadget esclusivi, tra cui tote bag, locandina, laccetto e pass da collezione. E anche una “foto opportunity”, sì, ma solo con un backdrop dedicato: Jennifer Lopez non ci sarà.

Per chi sogna di incontrarla davvero, la soglia si alza parecchio. Serve acquistare l’Upgrade Vip, un pacchetto che non include il biglietto del concerto e che costa la bellezza di 1403 euro. È questo l’unico modo per accedere al Meet&Greet con JLo e scattarsi una foto vera e propria con lei.

Il problema è che, essendo un upgrade, va aggiunto al costo del biglietto. Dunque il conto diventa pesante: con il biglietto in piedi (100 euro), si arriva a 1503 euro, con il posto a sedere (290 euro), si sale a 1693 euro e per chi decide di combinare il Diamond Package da 550 euro con l’Upgrade da 1403, il totale raggiunge la cifra record di 1953 euro.

E non finisce qui. Tutto è definitivo: non sono previsti rimborsi, né cambi, né trasferimenti. Il sogno è personale e non si può regalare o cedere.