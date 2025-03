Da Sanremo alle tournée. Tutti i concerti dei big fra Toscana e Umbria

Anche se il settantacinquesimo Festival della canzone è ormai archiviato la musica non si ferma. Anzi va in tour. Da Sanremo ai palchi di Toscana e Umbria sono in tanti gli artisti che vedremo in concerto nelle due regioni, mentre anche su Spotify i brani reduci dalla competizione canora hanno totalizzato quasi 130 milioni di ascolti, con un aumento dell’11% rispetto allo scorso anno.

Fra le curiosità rileviamo che sulla stessa piattaforma Simone Cristicchi e Lucio Corsi hanno decuplicato grazie al festival il numero dei loro ascoltatori.

Ma torniamo alle nuove tournée tosco–umbre che, grazie all’effetto Sanremo, saranno sicuramente premiate dal calore del pubblico, che certamente non mancherà di dimostrare il suo entusiasmo per i suoi vari beniamini festivalieri.

Il primo ad arrivare in zona è il carrarino Francesco Gabbani, che ha appena pubblicato "Dalla tua parte", il suo sesto album di inediti e con il suo Dalla tua parte – Tour 2025 sarà il 15 marzo al Mandela Forum di Firenze, il 4 aprile al PalaTerni di Terni, il 9 luglio in Piazza Duomo a Pistoia e il 7 novembre al Modigliani Forum di Livorno.

Jovanotti, che a Sanremo non era in gara, ma ha tenuto al Festival come super ospite una performance seguitissima, è atteso con il suo scintillante PalaJova Tour il 22, 23, 25, 26, 28, 29 e il 31 marzo al Nelson Mandela Forum di Firenze.

Anche Brunori Sas, che ha chiamato il nuovo album come il brano di Sanremo, "L’albero delle noci", sarà il 16 marzo al Mandela Forum di Firenze, poi il 5 luglio canterà in Piazza Duomo a Pistoia e il 1 agosto a Piazzale Rocca Maggiore di Assisi.

Achille Lauro che il 21 marzo sarà al Mandela Forum, ha deciso di pubblicare in un’edizione in vinile il suo brano festivaliero "Incoscienti giovani".

Simone Cristicchi, che sarà con lo spettacolo "Franciscus" l’8 aprile a Castelfiorentino e questa estate ha in programma un tour dedicato ai suoi successi, ha realizzato una speciale edizione dell’ultimo album "Dalle tenebre alla luce", che contiene il brano "Quando sarai piccola" che ha tanto emozionato al festival.

Massimo Ranieri sarà il 13 aprile al Teatro Morlacchi di Perugia, il 15 novembre al Teatro Verdi di Montecatini e il 24 novembre al Teatro Cartiere Carrara di Firenze, mentre la rivelazione del festival, il cantautore maremmano Lucio Corsi, che con la sua "Volevo essere un duro" è arrivato secondo nella gara sanremese sarà il 16 aprile al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.

Olly (Federico Olivieri), che il festival lo ha vinto con "Balorda nostalgia", sarà in concerto per il Lo Rifarò, Lo Rifaremo Tour Club 2025 al Teatro Cartiere Carrara di Firenze il 19 e 20 maggio.

Antonello Venditti, che a Sanremo ha ritirato quest’anno il Premio alla Carriera, sarà in concerto il 28 giugno in Piazza Napoleone per Lucca Summer Festival con il suo Notte Prima Degli Esami 40th Anniversary - 2025 Edition che il 18 dicembre fa tappa al Mandela Forum di Firenze. Irama il 4 luglio sarà al Lucca Summer Festival, mentre la cantautrice Joan Thiele presenta il 25 luglio al Riverock di Assisi "Eco" e gli altri brani brani del nuovo album "Joanita".

I Modà propongono "Non ti dimentico" e gli altri pezzi del nuovo disco il 18 novembre al Mandela Forum di Firenze, mentre Noemi, che ha pubblicato il suo nuovo album, "Nostalgia", che include "Se t’innamori muori" e il duetto con Tony Effe con l’omaggio a Franco Califano, sarà il 17 Novembre 2025 al Teatro Cartiere Carrara di Firenze e il primo dicembre al Teatro Lyrick di Assisi. Per ascoltare "La cura per me" e tutti gli altri successi di Giorgia dovremo attendere l’8 dicembre quando si esibirà al Mandela Forum.