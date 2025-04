Estate hot: a Lucca c’è J.Lo. Al Summer arriva Jennifer

L’attesa è stata lunga ma ne è valsa la pena. La diciannovesima data del Lucca Summer Festival andrà in scena il 21 luglio nella location più ambita e spettacolare, quella degli spalti delle mura storiche: sul palco salirà Jennifer Lopez, una delle entertainer più celebri, amate e influenti del nostro tempo, nell’unica data italiana del suo tour mondiale “Up all night live in 2025“, oltre dieci anni dopo il sultimo show italiano. I biglietti saranno disponibili nella pre-sale esclusiva di Radio101, da domani 9 aprile alle 11 a giovedì 10 alle 23.59 e per tutti da venerdì 11 aprile alle 11.

Lopez, alias J.Lo, spesso definita “l’artista totale” per il suo essere cantante, ballerina e attrice, in campo musicale ha vinto numerosissimi premi ed è star multi-platino con traguardi da record. A oggi ha venduto oltre 80 milioni di dischi, totalizzato oltre 15 miliardi di stream e conta quasi 28 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, incassando oltre tre miliardi di dollari al botteghino in tutto il mondo.

È l’unica artista donna ad aver conquistato contemporaneamente la vetta delle classifiche sia musicali che cinematografiche. Nel 2011 ha ricevuto a New York il premio “Woman of the Year“ che celebra ogni anno il coraggio delle donne che cambiano il mondo con le loro idee ed il loro impegno, tenendo conto anche delle sue umili origini portoricane, che l’hanno resa sicuro punto di riferimento per tutto il mondo ispanico e non solo negli Usa. Nel 2012 viene eletta “Celebrità più potente del mondo“ da Forbes. Nel 2013 le viene assegnata la stella numero 2500 sulla Hollywood Walk of Fame di Los Angeles.

Anche nel cinema, Jennifer Lopez continua a conquistare il pubblico: i suoi recenti film su Netflix, “Atlas“e “The Mother“, hanno entrambi raggiunto il primo posto mondiale sulla piattaforma e “The Mother“ è attualmente uno dei 10 film più visti di sempre su Netflix. Nel 2025, il suo ultimo film “Unstoppable“ ha raggiunto il primo posto su Amazon Prime Video a livello globale. Lo spettacolo che J-Lo porterà anche a Lucca è una produzione di grandissimo effetto dove, oltre a coreografie ed effetti speciali, saranno protagonisti tutti i suoi maggiori successi, da “Let’s get loud“ a “On the floor“, da “Jenny form the block“ a “If you had my love“, “Waiting for tonight“, “Get right“ e “Dinero“.

Il Lucca Summer Festival 2025 rafforza così un cartellone già straordinario che include il meglio di ogni genere, dal maestro Riccardo Muti a Santana, da Nick Cave a Robert Plant, Bryan Adams, Simple Minds, Pet Shop Boys, Alanis Morissette, Nile Rodgers & Chic, Scorpions, Dream Theater, Thirty Seconds to Mars, Morrissey, Till Lindemann, Ghali, Irama, Antonello Venditti e Riccardo Cocciante.