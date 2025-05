Colle di Compito. Lavori in corso alla rete del metano

Procede l’estensione della rete di metanizzazione a Colle di Compito. Stanno proseguendo i lavori realizzati da GESAM Reti Spa in collaborazione con il Comune di Capannori per l’estensione della rete del metano in via dei Centoni, strada centrale di Colle di Compito. L’intervento, per un investimento di circa 125mila euro, ha uno sviluppo di rete di 350 metri e prevede 16 allacciamenti, consentendo a circa trenta utenze di allacciarsi alla rete del metano.

Ottimo il gradimento dell’iniziativa sul territorio che ha visto l’accettazione di tutti preventivi di allacciamento inviati. I lavori, iniziati lo scorso 15 aprile procedono con regolarità e termineranno entro la fine del mese di giugno. "La rete del metano rappresenta un servizio particolarmente importante per i cittadini e stiamo lavorando per andare a portarlo, in collaborazione con GESAM Reti, in quelle zone del Compitese e del resto del territorio dove non è ancora presente - spiega il vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Matteo Francesconi-. L’intervento in corso nell’abitato di Colle di Compito era particolarmente atteso dai residenti e siamo soddisfatti che sia giunto già a buon punto e che presto una trentina di famiglie potranno allacciarsi alla rete del metano con tutti i benefici che ne conseguono".

C’è da ricordare che quella zona ha avuto molte richieste e in passato sono già stati progettati interventi nei paesi vicini. Ad esempio lungo la via Sarzanese Valdera a Pieve e Castelvecchio di Compito per un tratto di circa 4,5 chilometri. C’è stata anche la posa in opera di oltre 3,5 chilometri di condotte nella frazione di San Ginese di Compito per un investimento di poco inferiore ai 700.000 euro. A Castelvecchio di Compito, invece, l’estensione dell’infrastruttura del metano si concretizza nella realizzazione di un nuovo tratto di rete di 2,5 chilometri per un investimento di 300mila euro.

