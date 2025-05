Lite e danni in un locale, volano sedie e bottiglie: giovani seminano il panico

Pontedera, 21 maggio 2025 – Un gruppo di giovani ha seminato il panico sabato notte al Black Silk, uno dei locali più frequentati della città. La lite con due clienti è degenerata, secondo quanto si apprende dal locale, con danni ai tavolini e alle sedie e ad altri oggetti dell’arredamento. Lancio di bottiglie e di altri oggetti. E’ stato solo per un caso che nessuno sia rimasto ferito.

Erano le 23,40 di sabato quando il gruppetto – che pare non sia nuovo a questo tipo di comportamenti molto sopra le righe – avrebbe iniziato a infastidire altri clienti del locale che si trova sulla Tosco Romagnola. Qualche parola di troppo, qualche spintone e poi l’aggressione a due clienti fermata solo grazie all’intervento del personale e degli addetti alla sicurezza. Pare che i due clienti abbiano fatto notare al gruppetto di giovani che all’interno dei locali è vietato fumare e questi, per tutta risposta, hanno scatenato la reazione furibonda.

La proprietà poco dopo ha deciso di chiudere il locale facendo uscire le persone che erano all’interno perdendo così l’incasso della serata. Danno su danno perché gli oggetti e l’arredamento che sono stati rotti andranno sistemati o acquistati nuovi.

Anche a causa di episodi come quello accaduto sabato sera, che non è il primo per colpa di incivili, la proprietà del Black Silk ha deciso di chiudere il locale per i prossimi mesi e di riaprire a settembre con un nuovo format. Così un locale cittadino rinuncia all’attività estiva che, rispetto al resto dell’anno è quella che può garantire una maggiore presenza di clientela, per colpa di una piccola sacca di delinquenza e illegalità che purtroppo vede protagonisti alcuni individui.

I carabinieri sono intervenuti su richiesta dei proprietari e dei responsabili del locale e stanno effettuando accertamenti e approfondimenti su una lite. Le immagini dlele telecamere della videosorveglianza potrebbero essere utili a definire con maggiore precisione i contorni di quanto accaduto.