"Vegetazione troppo folta. Rischio incendi"

SANTA MARIA A MONTE"Il paese è circondato da alberi e vegetazione troppo alta che impedisce la visibilità e rappresenta un potenziale pericolo di incendi". Lo dice Alberto Fausto Vanni, coordinatore di Azione, Repubblicani e Santa Maria a Monte Civica che rivolge un appello alla sindaca Manuela Del Grande affinché l’amministrazione avvii un confronto con i proprietari dei terreni a ridosso del centro storico per sollecitare potature e rimozione di vegetazione.

"Dalla pianura Santa Maria a Monte non si vede più – dice Vanni – In questi ultimi anni la vegetazione e gli alberi che fanno da cornice al centro storico ormai hanno raggiunto dimensioni troppo grandi coprendo le mura medievali e le case che si affacciano sulla valle dell’Arno. Una volta quando si percorreva via Francesca a Ponticelli vedevamo la Santa Maria a Monte rotondeggiante a forma di chiocciola, adesso è tutto coperto da piante, non si percepisce più questo centro storico ricco di storia. Il nostro suggerimento, agli attuali amministratori, è quello di indire un incontro con i possessori di abitazioni e gli abitanti del centro di Santa Maria a Monte e aprire un tavolo di confronto. Inoltre anche dalla terrazza della Madonna, adiacente piazza della Vittoria, gli alberi impediscono la visione della piana". Ma quello del panorama è forse l’aspetto meno importante. "La vegetazione spontanea e non curata potrebbe essere pericolosa per eventuali incendi – conclude Vanni – Alcuni anni fa un incendio divampò e fu domato all’istante altrimenti avrebbe causato grossi danni alle abitazione e all’ambiente circostante. Speriamo che il sindaco Del Grande e l’amministrazione comunale dimostrino sensibilità e collaborazione con la cittadinanza e accolgano questa sollecitazione".