Il Ponte arcobaleno dove lasciare un ricordo dell’amato amico a quattro zampe: “Qui ogni cane vive per sempre”

Pontedera, 21 maggio 2025 – Unico in Italia, è stata inaugurato nella nuova sede de Il Boschetto Park a La Rotta il nuovo Ponte dell’Arcobaleno, uno spazio creato appositamente per i padroni che hanno perso il proprio amico a quattro zampe. Un modo per ricordarlo e poter lasciare un piccolo omaggio del proprio compagno di vita. Sul ponte ci sono dei gancini dove è possibile appendere il collare, una pettorina, un ricordo del proprio animale domestico. Esiste già in Carolina del Nord, negli Stati Uniti, ora Katia Zanovello ha deciso di creare quest’area speciale di raccoglimento e memoria nel nuovissimo Boschetto Park, inaugurato domenica scorsa a La Rotta, in via San Gervasio, dopo l’esperienza durata circa un anno alle Tre Campane.

“Si racconta che quando un cane lascia questa vita, raggiunga un luogo speciale – si legge nel cartello posto vicino al Ponte dell’Arcobaleno – un prato infinito dove correre libero, senza dolore, sotto un cielo attraversato dall’arcobaleno. Lì ci aspettano, pazienti e felici, fino al giorno in cui potremo riabbracciarli. Questo spazio è nato per ricordarli, perché l’amore vero non finisce. Cambia forma ma resta con noi. Lascia un pensiero, un ricordo, un sorriso. Qui ogni cane vive per sempre”. Vicino al Ponte dell’Arcobaleno è stata costruita anche una casetta in legno dove all’interno è possibile lasciare un messaggio su un libro in maniera riservata. “Nella giornata dell’inaugurazione sono già state apposte due pettorine, una di un cane che veniva nel nostro asilo ed è deceduto – spiega Katia Zanovello del Boschetto Park – qui possono venire tutti, l’accesso è libero e gratuito negli orari di apertura, tutti i giorni dalle 8.30 alle 20”. In tanti domenica hanno partecipato all’inaugurazione del parco ludico per cani che ospita piscine più grandi per nuotate rinfrescanti soprattutto nel periodo estivo e poi ampi spazi verdi per le corse più sfrenate oltre ad aree gioco dedicate, pensate per le puppy class e per attività stimolanti. Presente all’inaugurazione anche la dottoressa Rossella Prosperi del Parco canile La Valle Incantata di Lajatico e consigliera comunale che ha portato il suo sostegno alle attività del nuovo Boschetto Park che ora si estende per 27.000 metri quadrati.

l.b.