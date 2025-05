Rubato il camper, scompare anche il cane: Cedric ritrovato e restituito ai proprietari

Firenze, 19 maggio 2025 - Era stato dato per disperso dopo il furto del camper in cui si trovava, ma è stato ritrovato e riconsegnato ai suoi proprietari: è la storia a lieto fine di Cedric, un cane di una famiglia francese in vacanza in Italia, sottratto alcuni giorni fa e poi abbandonato in provincia di Firenze.

A notarlo è stato un cittadino nella zona del centro commerciale tra Calenzano e Campi Bisenzio, la stessa dove sarebbe avvenuto il furto del camper. L’animale, spaesato ma in buone condizioni, è stato segnalato alla centrale operativa della protezione civile, che ha allertato il servizio di igiene urbana veterinaria dell’Asl Toscana centro.

Trasportato nella sede di viale Corsica a Firenze, Cedric è stato sottoposto ai controlli sanitari di routine e identificato tramite microchip. Le prime cifre del codice – “250”, che corrisponde alla Francia – hanno permesso di risalire rapidamente al Paese di origine e di contattare l’anagrafe canina francese, che ha fornito i dati del proprietario.

La famiglia, già rientrata in patria dopo aver creduto perduto il proprio cane, ha subito raggiunto Firenze in auto per il ricongiungimento. L’incontro è avvenuto presso la struttura veterinaria, in un momento carico di emozione.

“Questa storia a lieto fine è stata possibile – spiega l’Asl – grazie a una rete ben organizzata di soccorso e identificazione, che dimostra quanto sia essenziale dotare ogni animale di microchip e garantire strutture in grado di offrire assistenza tempestiva e concreta”.