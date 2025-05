Cinque anni di Imu non riscossa. Il Comune batte cassa ai morosi. Cartelle per oltre 376mila euro

CASTELFRANCOImu non pagata dai contribuenti di Castelfranco negli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. L’ufficio servizi finanziari del Comune ha emesso avvisi di accertamento per un totale di 376mila 235,50 euro. Gli avvisi di accertamento riportati nell’allegato alla determina pubblicata all’albo pretorio del Comune, sono ottantuno. I primi riportano la data di emissione il 15 gennaio scorso, altri risalgono a marzo, la maggior parte ad aprile e gli ultimi sono datati 6 maggio.

Gli importi sono molto differenti tra loro. Si va da poche decione di euro (81 e 110 le cartelle con gli importi minori) fino a molte migliaia di euro come le quattro cartelle da ben 29.044 euro non pagate negli anni dal 2020 al 2023 o le quattro da 14.484, importo che manca nelle casse del Comune di Castelfranco ogni anno dello stesso quadriennio. Da quanto si evince dalla lista di carico (ripetiamo, anonima) non si tratta di mancati pagamenti per una dimenticanza riconduibile a un anno. Ma di cartelle di identico importo non pagate per più anni, forse riconducibili, visti gli importi molto elevati, a capannoni o opifici magari anche non più operanti sul territorio. Emerge anche chiaramente come i cittadini proprietari di una o due casi paghino regolarmente quando dovuto e che siano altri soggetti i contribuenti morosi.

Le cartelle sono in arrivo ai contribuenti con le specifiche per il pagamento e le scadenze. La cifra che il Comune guidato dal sindaco Fabio Mini intende recuperare è, come detto, di oltre 376mila euro. Riuscire a riscuoterlo tutto vorrebbe dire incassare un bel gruzzoletto per le casse del Palazzo di piazza Bertoncini.

g.n.