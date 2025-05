Difendono una ragazza, “aggrediti da un gruppo di almeno dieci persone”

Città di Castello, 21 maggio 2025 – È sabato notte, un uomo inizia a picchiare una ragazza in pieno centro storico, “alcuni giovani della zona intervengono in difesa della donna e a loro volta finiscono vittima di aggressione da parte di un gruppo formato da almeno una decina di persone”.

Questo è il racconto di quanto accaduto tra sabato e domenica in piazza Fanti-corso Cavour, episodio ora finito al centro di accertamenti da parte delle forze dell’ordine. Mancano i dettagli ufficiali sulla vicenda sulla quale sono in corso delicate indagini, anche a fronte del fatto che una persona è stata trasportata in ospedale dal 118 con alcuni traumi.

I carabinieri, chiamati a intervenire insieme alle altre forze dell’ordine, al loro arrivo non hanno trovato nessuno (il gruppo si era dileguato). È però un fatto grave (raccontato sui social e finito al centro di un documento politico) che ha costretto un uomo di Città di Castello a ricorrere alle cure del pronto soccorso, a seguito delle ferite riportate nel corso dell’aggressione subita - a suon di calci e pugni - da parte di una decina di persone in quella che pare sia stata una sorta di aggressione collettiva.

Altri giovani residenti in zona avrebbero riportato lievi traumi; nessuno fortunatamente è grave. Ma quanto accaduto riapre interrogativi su questioni legate alla pubblica sicurezza. Fratelli d’Italia ieri ha diramato una nota nella quale chiede al sindaco di intervenire col prefetto per la convocazione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza e chiede inoltre “se ritiene adeguata l’attuale organizzazione del servizio di polizia locale. Quanto dovrà degenerare la situazione prima che si prendano provvedimenti? Quante persone devono finire in ospedale prima che le istituzioni cittadine facciano concretamente qualcosa? Abbiamo il dovere civile e morale di mobilitarci affinché questi episodi non accadano più”, si legge infine nella nota di Fdi.