Lavori sulla linea. Stop ai treni per Aulla

Da lunedì 9 giugno a domenica 31 agosto prossimi la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Castelnuovo Garfagnana e Aulla Lunigiana sarà sospesa per consentire la continuazione dei lavori di manutenzione già avviati nelle estati precedenti. Previsto ove possibile un servizio con corse bus tra le due località.

I posti disponibili sui bus, come si legge nel comunicato delle Ferrovie, che aumenteranno i loro tempi di percorrenza in relazione anche al traffico stradale, possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Si consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida. Gli autobus transiteranno nei piazzali davanti alle stazioni ed eccezione di Villetta San Romano che avrà come fermata la strada provinciale 16 all’altezza del bivio di via della stazione; a Poggio-Careggine-Vagli fermata sulla strada regionale 445 al bivio per la stazione, dove è collocata la palina bus extraurbano.

In Lunigiana fermate degli autobus, fuori dalla stazione a Equi Terme, Monzone e Gragnola. I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati con il programma straordinario di treni e bus. Infine è possibile trovare informazioni di dettaglio su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia.

Dino Magistrelli