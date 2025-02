I Pet Shop Boys al Lucca Summer Festival. Unica data in Italia nel 2025

Lucca, 25 febbraio 2025 – Domenica 20 luglio 2025, Lucca accoglierà il ritorno dei leggendari Pet Shop Boys in occasione del Lucca Summer Festival, unico concerto in Italia per questo anno. A distanza di otto anni dalla loro ultima esibizione nello stesso contesto lucchese, Neil Tennant e Chris Lowe saranno protagonisti di un evento in piazza Napoleone, dove presenteranno il loro spettacolo "Dreamworld - The Greatest Hits Live".

Icone della musica britannica

I Pet Shop Boys rappresentano un'icona della musica britannica, inseriti nel Guinness dei primati come il duo più acclamato nella storia musicale del Regno Unito. Vantano ben 44 singoli nella Top 30 britannica, di cui 22 nella Top 10 e quattro al primo posto, oltre a 15 album in studio che hanno tutti raggiunto le vette delle classifiche.

Ogni loro esibizione dal vivo è un inno alla creatività, unendo il teatro musicale pop ad elaborati progetti scenici, frutto di prestigiose collaborazioni con personalità del calibro di Derek Jarman, Zaha Hadid e Tom Scutt, tra gli altri.

Celebrazione di una carriera straordinaria

Critici e pubblico hanno sempre elogiato il duo per la loro abilità di trasformare i concerti in spettacoli indimenticabili. Con performance da headliner nei principali festival del mondo come Glastonbury, Primavera Sound, Roskilde e Sonar, i Pet Shop Boys continuano a consolidare la loro leggenda.

Il tour "Dreamworld: The Greatest Hits Live", che celebra quarant'anni di carriera straordinaria, ha già registrato il tutto esaurito nei palazzetti di Europa e Regno Unito.