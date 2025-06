Online il nuovo singolo di G.Man e Vacca. Il videoclip girato a Porcari

Lucca, 20 giugno 2025 – E’ online il videoclip dell'ultimo singolo di G.Man, al secolo Nicola Togni, originario di Porcari, che ha appena concluso le riprese in collaborazione con Vacca, figura storica e carismatica della scena hip hop nazionale. Un risultato straordinario per l’artista della “Torretta”, cresciuto a pane e rap nei vicoli del suo paese, che oggi si ritrova fianco a fianco di uno dei suoi idoli d'infanzia in una canzone che parla di sogni, tenacia e rivalsa personale. Il videoclip di “In tutte le yard”, visibile sul canale YouTube ufficiale di G.Man, è stato girato interamente a Porcari, trasformando il set in una vera e propria festa di comunità.

Per l’occasione, infatti, è stata organizzata una braciata di paese, aperta a tutti e offerta personalmente dai due rapper a tutti i presenti. Decine di persone hanno partecipato alle riprese, tra cui famiglie con bambini, amici, curiosi e sostenitori, rendendo il tutto un momento autentico e carico di energia. Tra rime, sorrisi e buon cibo, è nato un video che racconta appartenenza, orgoglio e voglia di riscatto.

«È stata una grande soddisfazione per me girare questo video – racconta G.Man – da fan di Vacca sono riuscito a farci una canzone insieme, ed è qualcosa che non avrei mai immaginato fino a qualche anno fa. È difficile emergere, e io lo so bene, ma se molli e nemmeno ci provi, hai già perso. Questa canzone vuole essere un messaggio per tutti i ragazzi: non arrendetevi, credeteci sempre».

Il singolo è molto più di una canzone: è una dichiarazione d’intenti, un invito a credere nei propri sogni anche quando sembrano irraggiungibili, e a non smettere mai di lottare per ciò in cui si crede. Vacca, artista che ha segnato un’epoca con brani come “Non piove” e “C'est la vie”, continua oggi a sostenere i giovani talenti della scena. Con il suo stile che unisce rap e reggae, tra Milano e la Giamaica, ha portato avanti una carriera intensa, fatta di dischi, live e collaborazioni.

Girare il video a Porcari non è stata una scelta casuale. G.Man ha voluto rafforzare il legame con le sue radici, coinvolgere la sua comunità, e dimostrare che anche da un piccolo paese può nascere qualcosa di grande. La canzone, tra rime incisive in cui viene citato anche Porcari, diventa così anche un manifesto di orgoglio locale e una stretta di mano tra generazioni musicali.

Per G.Man questo singolo rappresenta un punto di svolta, ma anche un gesto d’amore verso il paese in cui è cresciuto e le persone che lo hanno sempre sostenuto.