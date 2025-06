Star baciate dalla Toscana. Gazzelle testimone di nozze e Jova al Calcio Storico

"Allora amici, sono al Calcio Storico a Firenze. Avrei sempre desiderato esserci e finalmente ci sono riuscito. Oggi - ieri, ndr - si scontrano i Rossi contro i Blu, qua siamo nella mischia, fantastico. Guarda qua che spettacolo!". Non riesce a contenersi Jovanotti, nella mischia davvero in Piazza Santa Croce a Firenze nel giorno della prima delle due semifinali dello sport tradizionale della città per antonomasia all’ombra del Cupolone.

Caccia ai vip riparte da dove aveva lasciato la scorsa estate, attori, cantanti, influencer, personaggi famosi, che scelgono la Toscana e le sue bellezze.

Nei giorni scorsi la coppia glamour del cinema italiano, Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli sono stati avvistati a Capalbio, già perfettamente nel mood di questo giugno che sà tanto d’agosto, visto le temperature roventi. A proposito di attori, il totem italiano Pierfrancesco Favino è stato immortalato in uno scatto a Porto Santo Stefano.

E poi c’è lui, Gazzelle. In veste di testimone di nozze davvero speciale. Si è tenuta infatti venerdì allo Chalet Fontana di Firenze, una festa privata in occasione dei festeggiamenti per un matrimonio celebrato nei giorni precedenti. Tra gli invitati anche il cantautore romano, reduce dal successo del concerto al Circo Massimo record con 55mila fan a cantare le sue hit, ha preso parte all’intera serata, restando fino a tarda notte insieme agli sposi e agli amici più stretti.

Nel corso dell’evento, Gazzelle si è intrattenuto con i presenti, posando per foto ricordo e firmando autografi con lo stile discreto e ironico che lo contraddistingue. Gli sposi, come gli invitati, hanno accolto con entusiasmo la presenza dell’artista. Nei mesi scorsi, Gazzelle aveva già dedicato alla coppia il brano Il mio amico si sposa, pubblicato all’inizio del 2025.