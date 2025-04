“Dove si nascondono le rondini”, esce la canzone di Niccolò Belli

Prato, 3 aprile 2025 – Esce alla mezzanotte di venerdì 4 aprile su Spotify la canzone vincitrice del premio stampa al festival del Bacchino nella sezione cantautori: “Dove si nascondono le rondini” del pratese Niccolò Belli.

"Racconta di come, in questo mondo che corre sempre più veloce verso le mode e verso un successo frivolo di like e visualizzazioni, esistano ancora persone che riescono a essere vere e sincere nella loro intimità con il proprio partner e, come le rondini cercano un rifugio nascosto per scappare dal caos cittadino, due amanti cercano di trovare il loro posto intimo per essere loro stessi”, spiega l’autore.

Il testo e la musica sono di Niccolò Belli, l’arrangiamento di Rocco Di Donato, la produzione di Stefano Santanni e Stefano Bechi.

Niccolò Belli ha studiato alla scuola Verdi di Prato (chitarra con Riccardo Galardini, piano con Massimiliano Calderai e canto con Patrizia Calussi) e ad Arteinscena per due anni. E’ stato borsista alla Musical Times Academy di Calenzano diretta da Denny Lanza “dove ho studiato per un anno musical – spiega Belli – e dove ho preso parte al musical hairspray nel ruolo di Mr Spritzer al teatro Verdi Montecatini Terme e al Teatro Nazionale di Milano”. A breve uscirà anche il videoclip che Belli girerà con gli amici colleghi e studenti di Mta, con le riprese di Rocco Di Donato e la regia di Niccolò Belli e Rocco Di Donato.