Affari Tuoi, la pratese Jasmin vince 75mila euro. E il duello panforte-cantuccini stuzzica il web

Prato, 12 maggio 2025 – Aveva scelto il pacco numero 8 per la sua avventura a Affari Tuoi, il programma preserale di RaiUno condotto da Stefano De Martino: Jasmin Van Schaik, per metà olandese, impiegata in una ditta nel settore degli infissi, si diletta con il canto (“E’ il mio secondo lavoro”, ha detto). In studio era accompagnata dal compagno Matteo Nannucci, impiegato nel settore delle spedizioni: una coppia nata dieci anni fa grazie alla “intercessione” della cugina di lui.

In ballo come sempre i premi da zero a 300mila euro e in mezzo anche il premio “speciale” preparato dal personaggio della trasmissione, Thanat, che porta sempre una pietanza che rispecchia la provenienza dei concorrenti. Ma stasera ha fatto una gaffe che non è sfuggita agli appassionati commentatori della trasmissione sul web: ha portato il panforte, specialità gustosissima, per carità, ma di Siena… E non sono mancati tanti commenti fra l’ironico e l’inviperito: “Ma quale panforte, noi siamo quelli dei cantuccini”. Però Thanat ha dimostrato di essersi preparato sul vernacolo, spiegando che “panza” in toscano si dice “buzza”.

Tornando al gioco, Jasmin è partita togliendo 15mila euro dal Friuli Venezia Giulia, poi il vituperato panforte dalla Basilicata, poi 200mila euro dalla Campania, 20 euro dalla Sardegna, poi, con la scelta del compagno Matteo, zero euro dal Molise, e a chiudere i primi sei tiri i 30mila euro dal veneto. Un inizio in chiaroscuro ma tutto sommato non male.

Man mano che il gioco è andato avanti, Jasmin si è trovata con 75mila euro, 100 euro e 500 euro. A quel punto il Dottore ha offerto il cambio; la concorrente ha accettato e preso il pacco numero 3 della Puglia. Una scelta azzeccata: nel suo vecchio pacco aveva solo 100 euro.

La scelta finale quindi era accettare i 25mila offerti dal dottore o andare fino in fondo, con la possibilità di vincere 75mila euro o solo 500 euro.

La scelta è stata ancora vincente grazie anche e soprattutto al compagno Matteo che l’ha spinta a rifiutare l’offerta: Jasmin porta a casa 75mila euro, e anche se la cifra reale sarà più bassa per effetto delle tasse e della conversione in denaro, poiché la vincita viene elargita in gettoni d’oro, di sicuro può festeggiare.