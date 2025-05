Rita De Crescenzo a Prato: vigilanza e maxischermi per la serata con la tiktoker

Prato, 7 maggio 2025 – Sarà rafforzata la vigilanza, mentre verrà installato anche un maxischermo. Prato si prepara all’arrivo del “ciclone” Rita De Crescenzo. La tiktoker partenopea, amata da alcuni e avversata da altri, che non manca di far discutere, è l’ospite d’onore del pub Hop ‘n Drop di via Terracini.

Una serata in cui l’influencer, già assoldata dal Movimento Cinque Stelle nel giorno della manifestazione contro il riarmo, canterà alcuni dei suoi “tormentoni” divenuti virali sui social network. Il pub, su Facebook, pubblicizza gli “ultimi posti disponibili”: segno che il tutto esaurito è ormai scontato.

E il locale si attrezza, con un maxischermo all’esterno e un rinforzo della sorveglianza. Anche perché, oltre agli avventori, saranno tanti i curiosi che vorranno vedere da vicino il “fenomeno De Crescenzo”. E se il tutto esaurito è scontato, lo sono anche le polemiche intorno alla Tik Toker. Diversi i messaggi contro la De Crescenzo sono comparsi sulla pagina Facebook del locale.

Che si difende, spiegando i suoi intenti: “stiamo facendo un contest dedicato ai nuovi talenti che permetterà ai ragazzi di esibirsi sul palco di Prato a Tutta Birra, ma di questo nn ne parla nessuno. Facciamo eventi live 365 giorni all’anno per tutti i gusti. Ma di quelli non si parla. Ci augurate di fallire, quando noi invece cerchiamo di far lavorare tante persone e farne divertire tantissime, regalare dei momenti dove non pensare ai problemi di tutti i giorni e godersi un po' di musica e magari fare nuove conoscenze. Il genere umano sta regrendo, ma non so se siamo noi perché abbiamo deciso di ospitare Rita De Crescenzo, o siete voi con tutte queste cattiverie”.

Polemiche o meno, c’è grande attesa per questa serata. Rita De Crescenzo, che ha base a Napoli, era stata recentemente in Toscana per delle promozioni. Con l’aumentare della sua popolarità, non sono pochi infatti i locali e le aziende che “acquistano” la sua immagine per delle promozioni. La De Crescenzo aveva visitato Pistoia per una promozione appunto, per poi spostarsi a Firenze per un giro in centro storico durante il quale aveva postato alcuni dei suoi video.