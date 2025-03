Rita De Crescenzo, gita a Firenze della controversa influencer: selfie e balletti in centro storico

Firenze, 7 marzo 2025 - Di lei le cronache nazionali hanno detto di tutto di più. La recente polemica sull'invasione, da parte dei suoi follower, della località montana di Roccaraso, in Abruzzo, l'ha portata alla ribalta di tv e giornali generalisti. Che hanno analizzato il controverso fenomeno mediatico di Rita De Crescenzo. Adesso la Tik Toker napoletana è approdata a Firenze. Nell'ambito, è lei a spiegarlo, di una serie di attività promozionali per attività che l'hanno richiesta come testimonial. Sul suo profilo del social network cinese (la donna vanta quasi due milioni di follower e 129 milioni di like) ha raccontato la visita nel capoluogo toscano. Tra balletti, canzoni e lodi al centro storico: "Una città meravigliosa".