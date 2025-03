Caos Lucchese, penalizzazione di sei punti al team rossonero per gli stipendi non pagati

Lucca, 7 marzo 2025 - Sono arrivati i sei punti di penalizzazione per la Lucchese e l’inibizione per il presidente della Lucchese Longo di sei mesi. Sono queste le decisioni del Tribunale Federale Nazionale composto dal presidente Carlo Sica, e dai componenti Antonella Arpini, Amedeo, Citarella, Francesca Paola Rinadi, Carlo Purificato, Claudio Sottoriva, Giancarlo Di Veglia quale rappresentante Aia.

Il tutto per il mancato pagamento dei contributi e stipendi, al quale avrebbe dovuto far fronte il 17 febbraio la nuova proprietà Slt. Alla luce della sentenza la Lucchese scivola a venticinque punti a pari punti con la Spal e a sole cinque lunghezze di distacco dal fanalino di coda Sestri Levante. Non è quindi una doccia fredda quella arrivata quest’oggi, perché la penalizzazione era certa. Intanto questa sera i rossoneri scenderanno in campo a Pescara e proveranno subito a risalire la classifica, soprattutto alla luce delle buone prestazioni e del piccolo ruolino di marcia che la formazione di Gorgone sta avendo nelle ultime gare fatto di due pareggi contro Sestri Levante e Carpi due successi contro Milan Futuro e Perugia.

L’obiettivo è quello di provare a non farsi risucchiare ulteriormente nella zona bassa della classifica e prova il tutto per tutto recuperando il distacco che c’è contro il Perugia davanti a 32 punti.

Una missione non facile, ma non impossibile, visto che i rossoneri da questa situazione hanno avuto un’ulteriore spinta emotiva, andando a giocare a viso aperto su campi di dirette concorrenti per la salvezza.

Il tutto in attesa di capire quale sarà il destino della società venerdì prossimo, quando scadrà il termine dato dal commercialista Varetti, alla nuova proprietà di presentare un piano di risanamento serio.

Se anche questo appuntamento dovesse andare deserto, allora il professionista potrebbe decidere di portare i libri in tribunale, aprendo così lo scenario al quarto fallimento in diciassette anni. Intanto la squadra e tutto lo staff tecnico ieri ha raggiunto Pescara in pullman pernottando in albergo, grazie al contributo di quattro aziende del territorio.

Il negozio di scarpe Fillungo200, il pub Ottavo Nano, storico ritrovo dei tifosi rossoneri, il ristorante La Corte dei Limoni di Via San Paolino e la pizzeria Marameo, con diverse sedi a Lucca e non solo.

L’imprenditoria locale si sta muovendo per permettere di poter far fronte alle spese, adesso però ci sarà da capire se veramente la Lucchese avrà un nuovo proprietario, il terzo in poco più di un mese.