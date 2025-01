Da Chiara Profeti alla Regina degli Scacchi. L’Abetone meta di vip e influencer

Abetone (Pistoia), 15 gennaio 2025 – L’Abetone meta di vip e influencer. La stagione 2024/25 verrà ricordata anche per questo, grazie alla presenza di numerosi personaggi che hanno scelto la montagna pistoiese per le proprie vacanze. Prima è stata la volta di Anya Taylor-Joy, la protagonista della serie tv La Regina degli Scacchi, quasi 12 milioni di follower solo su Instagram. Post, selfie, video sorridenti ed una promozione che è divenuta mondiale. Poi sono passati gli italiani Claudio Amendola e Valerio Merola.

Nei giorni scorsi, invece, è diventata virale la clip della comica Chiara Profeti, che dice di snobbare Courmayeur e va giù col bob sulle piste dell'Abetone. Sullo sfondo - tra vip, attori e influencer -, centinaia di giovani e giovanissimi che hanno riscoperto la località toscana. "Siamo di fronte - commentano dalla Confcommercio - ad un vero e proprio caso di fascino in grado di rinnovarsi e innovarsi. Oggi, lo dicono i flussi, l'Abetone parla stretto con le nuove generazioni, attraendo un target che quindi cambia parzialmente pelle rispetto al passato. È una dinamica che dobbiamo essere bravi a leggere, facendola diventare un'ambizione nuova e va sostenuta in modo deciso. Il futuro della montagna passa anche da queste scelte strategiche".

L'Abetone è meta sciistica per un ampio segmento di persone, per la maggior parte italiane, diversamente dalle Dolomiti dove il turismo risulta in prevalenza straniero e munito di un'alta capacità di spesa. "I prezzi ancora accessibili che invece si registrano sull'Appennino pistoiese sono un fattore in più che concorre a renderla appetibile per le settimane bianche - osservano gli operatori economici -. Inoltre, la posizione baricentrica dell'Abetone rispetto al suo mercato di riferimento è un altro importante valore aggiunto. Istituzioni e stakeholder devono insistere su questi punti di forza, rinnovando anch'esse la propria visione".