Paperetti e gli altri. L’omaggio ai nostri atleti

PISTOIA

Nel corso dell’ultima seduta del consiglio comunale, grazie alla presentazione della comunicazione del consigliere di "Avanti Pistoia" Salvatore Patanè e dei suoi colleghi Francesco Pelagalli (Fdi) e Stefania Nesi (Pd), l’intera aula ha voluto omaggiare per i risultati ottenuti in campo sportivo tre atleti pistoiesi. In primis, in ambito paralimpico, si tratta di Niccolò Paperetti che sta conquistando importanti allori con la Scherma Pistoia 1894 che ha conseguito, di recente, la medaglia di bronzo ai campionati italiani assoluti.

"Tutti in questa città conoscono la storia di Niccolò (fu investito da un auto, in sella alla sua bici, a Candeglia qualche anno fa ed è rimasto a lungo in coma prima di tornare a condurre una vita normale, ndr) – dice Patanè – e vorrei che ogni atleta, e ognuno di noi, guardasse a lui come un esempio per la collettività". Allo stesso tempo, con ulteriori distinte comunicazioni, il capogruppo di Fratelli d’Italia Francesco Pelagalli ha posto l’accento sull’exploit del classe 2007 Matteo Bragalli che, poche settimane or sono, ha vinto la medaglia d’argento nello skeet – tiro a volo – nel campionato del mondo Junior che si è svolto in Germania.

"I risultati di Matteo sono già stati importanti, in una disciplina di grande impatto dal punto di vista olimpico – afferma Pelagalli – una passione iniziata all’età di sette anni e adesso vengono raggiunti questi obiettivi: viene portato il nome di Pistoia in giro per il mondo e noi siamo entusiasti allo stesso modo".

La consigliera del Pd Stefania Nesi, invece, ha messo in evidenza i risultati di Alessia Tondini (tesserata con Arcieri dell’Anfrione di Pescia) che ha inanellato notevoli successi, fra cui ben sedici titoli italiani, nel tiro con l’arco storico con l’aggiunta del titolo mondiale conquistato a Johannesburg.

Per tutti quanti, ovviamente, non sono mancati gli applausi da parte di tutta l’aula in maniera bipartisan e la consegna di alcune speciali pergamene, per chiudere con le foto di rito con i consiglieri che hanno promosso questi piccoli, ma significativi, riconoscimenti.

S.M.