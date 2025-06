Il Ponte sulla Bure riaperto di notte. Semaforo, e solo per mezzi leggeri

Pontenuovo (Pistoia), 16 giugno 2025 – Dopo otto mesi di chiusura per i lavori di consolidamento è stato riaperto sabato notte il ponte sulla Bure a Pontenuovo. La circolazione veicolare è consentita a senso unico alternato regolato da un semaforo. Possono transitare solo i veicoli leggeri, vale a dire inferiori a 3,5 tonnellate. Gli avvisi di questa limitazione sono stati collocati su tutta la strada provinciale montalese. Per i pedoni e i ciclisti è stata predisposta sul ponte una corsia dedicata che fiancheggia la carreggiata. Il semaforo è collegato ai sensori che rilevano l’altezza dell’acqua nel torrente e anche all’impianto di monitoraggio installato per verificare lo stato della lesione presente sulla spalla est del ponte.

riapertura è avvenuta intorno alla mezzanotte di sabato e molti cittadini e utenti della strada se ne sono accorti solo ieri mattina, quando hanno constatato che si poteva finalmente passare da una parte all’altra del ponte, cosa che era interdetta dal 23 ottobre del 2024, quando sono iniziati i lavori. La strada provinciale montalese ritorna dunque percorribile da Montale a Pistoia e per gli automobilisti non sarà più necessario fare il giro dalla stradina di Chiesina Montalese, che così sarà liberata dal volume soffocante di traffico che ha dovuto sopportare negli scorsi mesi.

Con la riapertura, sia pure parziale, del ponte rimane il grosso problema del trasporto pubblico visto che gli autobus ordinari superano il limite di 3,5 tonnellate. I residenti del Pontenuovo e di Santomato chiedono con forza che si trovi una soluzione per ripristinare un servizio essenziale di pubblico trasporto che garantisca la libertà di movimento a chi non dispone di altri mezzi. La richiesta di un servizio di navette o di bus leggeri, che è stata rivolta più volte nei mesi scorsi a Provincia e Comune, viene nuovamente avanzata ora che il ponte è stato riaperto. I lavori di consolidamento del ponte a cura della Provincia non sono però conclusi perché, come era previsto nel progetto originario, dovrà seguire una seconda fase, che avverrà a ponte aperto alla circolazione, che consiste in un intervento nella parte bassa del ponte e specialmente in quella spalla che è risultata lesionata e che ha bisogno di essere sistemata.

Intanto è previsto che inizino tra poco anche i lavori del Comune di Pistoia per la realizzazione di una passerella ciclopedonale sulla Bure, a qualche metro a valle del ponte carrabile esistente, nell’ambito del progetto della Ciclovia del Sole che è attualmente in costruzione nella stessa frazione di Pontenuovo, dove si trova un altro senso unico alternato con semaforo a circa 200 metri dal ponte. Una possibile riapertura del ponte a doppio senso di circolazione potrà avvenire soltanto dopo che saranno completati i lavori di consolidamento anche nella parte bassa della struttura e quando sarà disponibile la nuova passerella ciclo-pedonale. I tempi necessari per la seconda fase dei lavori di consolidamento del ponte non sono stati ancora comunicati ufficialmente, ma si parla di circa tre mesi.